Пора сказать «привет» всему новому и окончательно попрощаться c прошлым. Музыканты петербургской группы «Увула», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», выпустили сингл с говорящим названием Fukc 2020, который уж точно поставит точку в отношениях с прошедшим годом. «Старый год, прощай»!
В новой песне «Увулы» отразились, наверное, все переживания 2020-го — от вынужденной изоляции до закрытых границ. Несмотря на «весь этот мрак» прошлых дней, от которого «хочется зарыться в самый глубочайший снег», людям удалось сплотиться и глубже заглянуть друг в друга. «Это ценнее, чем все песни, даже ценнее, чем Бали», — уверяют музыканты, прощаясь в строчках песни с минувшим годом.
Напомним, в сентябре 2020 года музыканты петербургской группы «Увула» и московское нойз-поп-трио «Пасош» выпустили первый совместный альбом «Снова возвращаюсь домой». Ставший результатом пьяного спора и записанный летом в Петербурге — о поиске себя и обретении чувства дома. Послушайте также мини-альбом «Увулы» «Ничего сверхъестественного» и пластинку «1999-2000» сайд-проекта фронтмена группы Алексея Августовского Fleece Flower.
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