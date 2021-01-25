В новой песне «Увулы» отразились, наверное, все переживания 2020-го — от вынужденной изоляции до закрытых границ. Несмотря на «весь этот мрак» прошлых дней, от которого «хочется зарыться в самый глубочайший снег», людям удалось сплотиться и глубже заглянуть друг в друга. «Это ценнее, чем все песни, даже ценнее, чем Бали», — уверяют музыканты, прощаясь в строчках песни с минувшим годом.