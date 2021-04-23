Little Big, «Пошлая Молли» и Ольга Бузова: VK Fest объявил первую волну артистов 2021 года

Участники VK Fest-2021 выступят на трех сценах. На «Синей сцене» свои хиты и новинки представят Баста, Елка, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Артур Пирожков и Артем Качер. Зрителей «Белой сцены» удивят исполнители хип-хопа и альтернативного жанра, среди которых — «Пошлая Молли», Markul, Ramil', Rauf & Faik, дора, Звонкий, ФОГЕЛЬ, Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, Mary Gu, OG Buda, SQWOZ BAB и Wildways. А первыми участниками «Зеленой», инди-сцены станут ЛАУД, Тося Чайкина, ЯАVЬ и DAASHA.

Традиционно на фестивале выступают артисты, которых больше всего слушают пользователи ВКонтакте. Так, треки «Сияй» от певца Ramil' и «Девочка танцуй» дуэта Artik & Asti вошли в топ-10 самых прослушиваемых по итогам 2020 года, в топ-30 попали и песни NILETTO, Cream Soda, GAYAZOV$ BROTHER$. Альбомы Zivert, ФОГЕЛЯ и доры также оказались среди самых заметных.

«После года ограничений VK Fest ждут с нетерпением — он пройдёт в седьмой раз и станет главным летним событием. При этом на мероприятии будут строго соблюдаться все меры безопасности, актуальные в Санкт-Петербурге на даты проведения фестиваля. Конечно, мы верим в беззаботное лето 2021 года, но для нас в приоритете безопасность посетителей. Поэтому мы готовы и к масочно-перчаточному режиму, и к соблюдению социальной дистанции, и к ограничениям по вместимости площадки», — говорит директор по развитию музыкальных проектов ВКонтакте Константин Сидорков.

VK Fest-2021 в привычном офлайн-формате 24 и 25 июля в парке 300-летия Петербурга.