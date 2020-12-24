Монеточка узнает о тайной женщине отца в новом клипе на песню «Папина любовница»

Песня «Папина любовница» вошла в альбом «Декоративно-прикладное искусство», записанный при участии музыканта Вити Исаева и выпущенный в октябре 2020 года. «Ой, мама, не смотри за полкой, чтобы дальше жили. Не смотри туда — там конфетные обертки, там чулки чужие, красные от стыда», — поет Монеточка об изменах вымышленного отца. А потом о торжестве справедливости и нелегкой доле любовницы. Потому что «закончатся приключения и она уедет ничейная, а дома ни вина, ни цветов, ни ваз, вот поэтому до утра в танце кружится без конца».

Напомним, в апреле 2019 года Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». В мае певица презентовала композицию «Падать в грязь». Позже певица показала анимированное видео на песню «Гори гори гори», визуальная составляющая которого отсылает к комиксу-мему «Все хорошо». Композиция была посвящена проблеме масштабных лесных пожаров, бушевавших в Сибири с мая, и выпущена в благотворительных целях — все средства от прослушивания на стриминговых сервисах направили в российское отделение Greenpeace.

В августе 2019-го сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом. Участие в записи пластинки приняли фронтмен Tesla Boy Антон Севидов, певица Монеточка, Диана Арбенина и Манижа, актриса Анна Чиповская и барабанщик гранж-группы Nirvana (да-да!) Чэд Ченнинг. В сентябре Монеточка выпустила клип на песню «Нет монет», вошедшую в студийный альбом 2018 года «Раскраски для взрослых». А осенью 2020 года совместный сингл с Noize MC «Живи без остатка», посвященный проблеме перепотребления.