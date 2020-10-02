Вышел новый альбом «Монеточки» и Вити Исаева «Декоративно-прикладное искусство»

Единственный фит на альбоме — композиция «Коза», записанная при участии рэпера Noize MC. Детская страшилка про козу рогатую, которая обязательно придет за всеми непослушными, обрела драйвовую гитарную форму и современные смыслы. Все еще устрашает. «Кто уроки не учил, тому несдобровать в ночи. Кто плохо ел и поздно лег, к тому приходит русский рок. Тяжелый, выпивший и злой, ныряет с грязной головой. Хохочет словно во весь рот и водку пьет, и женщин бьет», — грозно шепчет Лиза Гырдымова. Боимся-боимся!