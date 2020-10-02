Певица и героиня сентябрьского номера журнала «Собака.ru» в 2018 году Монеточа выпустила новый полноформатный альбом «Декоративно-прикладное искусство». Записанный в тандеме с Витей Исаевым, который как и на пластинке-хите «Раскраски для взрослых» отвечал за музыкальную составляющую, альбом пропитан духом советской эстрады. Послушайте прямо сейчас!
Вышел новый альбом «Монеточки» и Вити Исаева «Декоративно-прикладное искусство»
Единственный фит на альбоме — композиция «Коза», записанная при участии рэпера Noize MC. Детская страшилка про козу рогатую, которая обязательно придет за всеми непослушными, обрела драйвовую гитарную форму и современные смыслы. Все еще устрашает. «Кто уроки не учил, тому несдобровать в ночи. Кто плохо ел и поздно лег, к тому приходит русский рок. Тяжелый, выпивший и злой, ныряет с грязной головой. Хохочет словно во весь рот и водку пьет, и женщин бьет», — грозно шепчет Лиза Гырдымова. Боимся-боимся!
Напомним, в апреле 2019 года Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». В мае певица презентовала композицию «Падать в грязь». Позже певица показала анимированное видео на песню «Гори гори гори», визуальная составляющая которого отсылает к комиксу-мему «Все хорошо». Композиция была посвящена проблеме масштабных лесных пожаров, бушевавших в Сибири с мая, и выпущена в благотворительных целях — все средства от прослушивания на стриминговых сервисах направили в российское отделение Greenpeace.
В августе 2019-го сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом. Участие в записи пластинки приняли фронтмен Tesla Boy Антон Севидов, певица Монеточка, Диана Арбенина и Манижа, актриса Анна Чиповская и барабанщик гранж-группы Nirvana (да-да!) Чэд Ченнинг. В сентябре Монеточка выпустила клип на песню «Нет монет», вошедшую в студийный альбом 2018 года «Раскраски для взрослых». А скоро нас ждут первые за долгое время концерты Монеточки и еще один фит — с Иваном Дорном.
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