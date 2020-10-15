Noize MC и Монеточка выпустили клип на совместный сингл «Живи без остатка», посвященный проблеме перепотребления

«Среди сумочек и тапочек, трубочек и лампочек, обломков и баночек, осколков и карточек, среди бирок, этикеток, пакетов, кучи чеков, под плакатами с эко-пикетов и одеялом из лопнутой пупырки, под затылки себе мятые бутылки подложив, на матрасе в дырках из заржавелых пружин мы с тобой конец света перележим», — зачитывает Noize MC в новом совместном сингле с певицей Монеточкой.

В своей новой работе Noize MC и Монеточка обличают вредные привычки консьюмеризма и противопоставляют им принципы zero waste — покупать только то, что нужно, и использовать до конца. Текст песни написан от лица двух кукол, выброшенных на помойку из капризной хозяйкой после покупки новых. Монеточка рассказывает о том, как они туда попали, а Noize MC — о том, будет с ними потом.

«Мы хотели сделать простую и понятную историю о легкомысленном потребительском отношении людей не только к товарам, но и к эмоциям, друг к другу, к самим себе и окружающему миру. По-моему, получилась добрая и светлая вещь — немного грустная, но дающая надежду. Мои дети уже вовсю напевают припев — а это значит, что песня удалась!» — говорит Noize MC.

Напомним, в начале октября певица и героиня сентябрьского номера журнала «Собака.ru» в 2018 году Монеточа выпустила новый полноформатный альбом «Декоративно-прикладное искусство». Записанный в тандеме с Витей Исаевым, который как и на пластинке-хите «Раскраски для взрослых» отвечал за музыкальную составляющую, альбом пропитан духом советской эстрады.