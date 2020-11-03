«Грэмми» изменила название номинации World Music Album из-за «колониального подтекста»

Прежде чем принять решение, члены Академии звукозаписи обсуждали его с артистами, этномузыкологами и лингвистами. Они подтвердили, что изменение отобразит текущие тенденции слушания музыки. Новое название Best Global Music Album, по мнению Академии, «более аккуратное, современное и инклюзивное», что символизирует уход от «колониальных» и «неамериканских» подтекстов.

«Развивая глобальность мышления, мы обновляем язык премии, чтобы категоризация наград лучше отражала стремление использовать все краски музыкальной палитры мира и наслаждаться ими. Это изменение символизирует отход от коннотаций колониализма, народности и не-американской культуры, которые содержал предыдущий термин», — приводит издание Billboard заявление Академии звукозаписи.

Номинация World Music Album была учреждена Академией звукозаписи в 1991 году. Первым лауреатом в феврале 1992 года стала пластинка Planet Drum американского перкуссиониста и музыковеда Микки Харта. Наибольшее количество статуэток (5) в данной категории за все время вручения получили артисты из Бразилии, исполнители из США были удостоены премии четыре раза. По три — из Индии, Южной Африки и Бенина, по два — Мали и Франции и по одному разу — из Ирландии и Панамы.

Напомним, Берлинский международный кинофестиваль перестанет награждать за лучшую женскую и мужскую роли. Начиная с 2021 года актерам начнут вручать гендерно-нейтральные награды. Ранее Американская киноакадемия также обновила требования к фильмам, претендующим на главный приз «Оскара». Чтобы попасть в номинацию «Лучший фильм», главную или одну из ролей второстепенного плана теперь должен исполнять как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства.