В рамках 71-го Берлинского международного кинофестиваля будут впервые вручены гендерно-нейтральные награды — «Серебряный медведь» за лучшую главную роль и «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана. Таким образом Берлинале станет первым киносмотром, который изменит порядок вручения актерских наград.

«Мы считаем, что отсутствие разделения наград по гендерному признаку в актерской категории ведет к более гендерно-чувствительной осведомленности в киноиндустрии», — приводит IndieWire заявление оргкомитета кинофестиваля.

71-ый Берлинский международный кинофестиваль пройдет в привычном формате с 11 по 21 февраля 2021 года. Оргкомитет разработает гибридную схему проведения киносмотра, часть которого будет транслироваться онлайн.

Берлинале проводится ежегодно с 1951 года в Берлине. Основной приз, «Золотой медведь», вручается лучшему фильму, «Серебряный медведь» присуждался в номинациях лучший режиссер, лучший актер, лучшая актриса, лучшая музыка и приз за выдающиеся достижения в области искусства.