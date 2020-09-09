Согласно новым правилам, главную или одну из ролей второго плана должен исполнить как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства — в частности азиатского, латиноамериканского, ближневосточного или североафриканского происхождения, темнокожие или афроамериканцы, коренные американцы, коренные гавайцы и жители других тихоокеанских островов, а также коренные жители Аляски.

Представители меньшинств также должны заниматься производством и продвижением картины, а минимум 30% актеров-статистов или массовых сцен должны быть женщинами, ЛГБТ+, людьми с инвалидностью или представителями расовых и этнических меньшинств. Правило распространяется также на съемочную группу проекта и основную сюжетную линию — она должна быть связана с проблемами меньшинств.

Новые правила вступят в силу с 2024 года. Как отмечают представители киноакадемии, их разработали для поощрения равноправного изображения людей на экране и за его пределами.

Напомним, Берлинский международный кинофестиваль перестанет награждать за лучшую женскую и мужскую роли. В рамках 71-го Берлинского международного кинофестиваля будут впервые вручены гендерно-нейтральные награды — «Серебряный медведь» за лучшую главную роль и «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана. Таким образом Берлинале станет первым киносмотром, который изменит порядок вручения актерских наград.