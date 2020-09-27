В честь 20-летия альбома группы «Мумий Тролль» «Точно ртуть алоэ» Монеточка, Иван Дорн и другие музыкальные исполнители выпустят пластинку с каверами треков. Об этом сообщили «Афише Daily» представители проекта.
Монеточка и Иван Дорн запишут каверы на песни группы «Мумий Тролль» — к 20-летию альбома «Точно ртуть алоэ»
Альбом с каверами появится 16 октября. Над ним работали Иван Дорн, Монеточка, МС Сенечка, Kate NV, «Сансара», Mirèle, «ГШ», Максим Свобода и другие. Сейчас доступен для прослушивания кавер MC Сенечки на трек «С новым годом, крошка».
Напомним, в ноябре певица Монеточка даст свои первые за долгое время концерты, а также выпустит новый альбом. Пластинка будет представлена на выступлении 3 ноября в московском клубе «Известия Hall» и 4 ноября — в петербургском «Морзе».
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