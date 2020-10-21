Названа дата выхода второго сезона сериала «Метод» с Паулиной Андреевой, Александром Петровым и Константином Хабенским

По сюжету, после смерти Родиона Меглина (Константин Хабенский) прошел год, но Есения Стеклова (Паулина Андреева) не может забыть о том, что произошло. Она пытается начать жить заново, но желание вновь вернуться к работе сильнее. В городе происходит череда таинственных убийств, и теперь Есении предстоит вспомнить все, чему ее учил Меглин, чтобы раскрыть их.

Режиссером продолжения сериала выступил Александр Войтинский — он заменил Юрия Быкова, снявшего первый сезон «Метода» в 2015 году. Второй сезон выйдет с 8 ноября на «Первом канале».

Напомним, Федор Бондарчук готовиться выпустить свой первый сериал. Проект получил название «Псих». Автором сценария выступила жена режиссера — актриса Паулина Андреева, на главную роль утвердили худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Также названа дата выхода фильма Алексея Учителя «Цой» с Евгением Цыгановым и Паулиной Андреевой в главных ролях.