Посмотрите трейлер первого сериала Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой

Главный герой сериала — успешный психотерапевт Олег. Яркий представитель синтетического московского среза общества. Замкнутого круга эгоизма, в центре которого он сам. Антидепрессанты, алкоголь, марихуана — становятся привычным допингом для героя. Он со всех сторон зависим и психически нездоров, но все усилия тратит лишь на то, чтобы оставаться профессионалом высшего класса. Олегу самому не помешала бы помощь. Все началось, когда год назад пропала его жена.

«Если честно, мне всегда было приятно видеть, что вам хуже, чем мне. Да-да, это плохо, я в курсе. Но теперь вам меня не догнать — мне хуже чем вам всем вместе взятым. Больше года назад пропала моя жена. Ее нет со мной 384 дня», — говорит герой Богомолова в тизере сериала.