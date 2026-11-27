Стали известны сроки премьеры третьего сезона драмы о борьбе за семейный бизнес «Золотое дно». Финал истории по сценарию Сергея Минаева покажут онлайн в январе 2027 года. Главные роли в проекте исполнили Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Лидия Вележева, Юлия Франц, Ангелина Пахомова, Ксения Гусева, Сергей Горошко и Андрей Мерзликин.

Пока основатель строительного холдинга «Галактика» Юрий Градов отбывает срок в тюрьме, за его бизнес продолжает бороться влиятельная банкирша Наталья Паршина. Чтобы закрепить контроль над компанией, она переманивает на свою сторону старшего внука Юрия — амбициозного Диму Градова, пообещав ему заветный пост главы совета директоров. Дима, в свою очередь, заручается поддержкой своего младшего брата Антона (управляющего семейной винодельней), гарантируя ему финансирование для развития винного бизнеса. Из-за этого сговора доли остальных совладельцев: младшей сестры братьев Полины Градовой и делового партнера Александра Терехова — становятся слишком малы, и они полностью теряют право голоса в управлении.

В новом сезоне расстановка сил в «Галактике» окончательно меняется: контрольный пакет акций переходит к банкирше Паршиной, а операционное руководство компанией оказывается в руках Димы . Он намерен любой ценой удержать долгожданное кресло руководителя. Главным врагом для него становится собственный дед: Юрий Градов решает во что бы то ни стало разрушить «Галактику», чтобы навсегда избавить семью от этого проклятого наследства.