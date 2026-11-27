Пока глава семьи Юрий Градов отбывает срок в тюрьме, влиятельная банкирша Наталья Паршина продолжает «захват» его семейного бизнеса.
Стали известны сроки премьеры третьего сезона драмы о борьбе за семейный бизнес «Золотое дно». Финал истории по сценарию Сергея Минаева покажут онлайн в январе 2027 года. Главные роли в проекте исполнили Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Лидия Вележева, Юлия Франц, Ангелина Пахомова, Ксения Гусева, Сергей Горошко и Андрей Мерзликин.
Пока основатель строительного холдинга «Галактика» Юрий Градов отбывает срок в тюрьме, за его бизнес продолжает бороться влиятельная банкирша Наталья Паршина. Чтобы закрепить контроль над компанией, она переманивает на свою сторону старшего внука Юрия — амбициозного Диму Градова, пообещав ему заветный пост главы совета директоров. Дима, в свою очередь, заручается поддержкой своего младшего брата Антона (управляющего семейной винодельней), гарантируя ему финансирование для развития винного бизнеса. Из-за этого сговора доли остальных совладельцев: младшей сестры братьев Полины Градовой и делового партнера Александра Терехова — становятся слишком малы, и они полностью теряют право голоса в управлении.
В новом сезоне расстановка сил в «Галактике» окончательно меняется: контрольный пакет акций переходит к банкирше Паршиной, а операционное руководство компанией оказывается в руках Димы. Он намерен любой ценой удержать долгожданное кресло руководителя. Главным врагом для него становится собственный дед: Юрий Градов решает во что бы то ни стало разрушить «Галактику», чтобы навсегда избавить семью от этого проклятого наследства.
Режиссером, как и в предыдущих сезонах, выступил Илья Ермолов («13 клиническая. Начало»). В команде креативных продюсеров — Вадим Соколовский и Сергей Минаев («Первый номер», «Пятерка»).
Премьера «Золотого дна» состоялась в январе 2024-го. К финалу первого сезона контроль над «Галактикой» оказался у Дмитрия Градова, а Надежда заняла пост гендиректора по сомнительным документам и исчезла. Действие второго сезона развернулось спустя полгода после событий первого: холдинг столкнулся с санкциями, финансовым кризисом и угрозой разорения, а ключевым игроком в интригах вокруг холдинга становится крупный застройщик Олег Исаев (Игорь Верник).
«Золотое дно 3» выйдет в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start в январе 2027-го. Точную дату объявят позже.
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