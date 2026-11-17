1975 год. Начинающий актер с атлетичным телосложением Майк Сталлоне (который тогда еще стеснялся имени Сильвестр и прозвища Слай) в исполнении Энтони Ипполито перебивается случайными заработками — от грузчика до участника фильмов для взрослых, ночует в дешевом отеле и даже на улице, но одержим мечтой стать действительно большим артистом. Вскоре коллега по очередной случайной подработке, а впоследствии жена по имени Саша (Аннасофия Робб) убеждает его, что просто ходить по прослушиваниям — равносильно зарыванию своего таланта рассказчика в землю: пора писать сценарии. Орсон Уэллс ведь тоже с чего-то начинал.

После нескольких не самых удачных, хоть и перспективных попыток грустный Сталлоне заходит в бар и зачарованно смотрит по телевизору, как боксер-андердог Чак Уэпнер 15 раундов держится против Мухаммеда Али в зените славы. Становится очевидно: вот она, история самого Слая, нужно только ее записать. Сценарий готов за три с половиной дня, продюсеры Чартофф (Тоби Кеббелл) и Уинклер (Пи Джей Бирн) в восторге, но все упирается в производственный скепсис неприятного руководителя студии Мэддокса (Трэйси Лэттс). После длительных переговоров ситуация заходит в тупик: Сталлоне непременно хочет сам сыграть боксера Рокки Бальбоа, хотя на него смотрят как на умалишенного. Попытки выкупить сценарий за огромные деньги тоже равносильны ударам головой о стену. В итоге боссы сдаются и соглашаются на его условия, но предлагают суперрискованный контракт и платят копейки по меркам киноиндустрии. Что случилось дальше — уже история.