В российский прокат выходит «Рокки — это я» — фильм режиссера «Зеленой книги» Питера Фаррелли. Это увлекательная история об упорстве молодого Сильвестра Сталлоне, которое привело его к мировой славе. Собака.ru рассказывает, почему картина может стать зрительским хитом и пошуметь на «Оскаре».
1975 год. Начинающий актер с атлетичным телосложением Майк Сталлоне (который тогда еще стеснялся имени Сильвестр и прозвища Слай) в исполнении Энтони Ипполито перебивается случайными заработками — от грузчика до участника фильмов для взрослых, ночует в дешевом отеле и даже на улице, но одержим мечтой стать действительно большим артистом. Вскоре коллега по очередной случайной подработке, а впоследствии жена по имени Саша (Аннасофия Робб) убеждает его, что просто ходить по прослушиваниям — равносильно зарыванию своего таланта рассказчика в землю: пора писать сценарии. Орсон Уэллс ведь тоже с чего-то начинал.
После нескольких не самых удачных, хоть и перспективных попыток грустный Сталлоне заходит в бар и зачарованно смотрит по телевизору, как боксер-андердог Чак Уэпнер 15 раундов держится против Мухаммеда Али в зените славы. Становится очевидно: вот она, история самого Слая, нужно только ее записать. Сценарий готов за три с половиной дня, продюсеры Чартофф (Тоби Кеббелл) и Уинклер (Пи Джей Бирн) в восторге, но все упирается в производственный скепсис неприятного руководителя студии Мэддокса (Трэйси Лэттс). После длительных переговоров ситуация заходит в тупик: Сталлоне непременно хочет сам сыграть боксера Рокки Бальбоа, хотя на него смотрят как на умалишенного. Попытки выкупить сценарий за огромные деньги тоже равносильны ударам головой о стену. В итоге боссы сдаются и соглашаются на его условия, но предлагают суперрискованный контракт и платят копейки по меркам киноиндустрии. Что случилось дальше — уже история.
Страшно даже подумать, что Сильвестру Сталлоне в этом году исполнилось 80, а «Рокки» (который тогда получил три «Оскара» в 10 номинациях) вышел ровно полвека назад. Но лучшего подарка всем причастным к юбилеям, кажется, не придумать. Зачастую байопики физически невозможно смотреть — либо из-за обилия художественных допущений, либо из-за чересчур ностальгической интонации. Здесь все это, разумеется, есть, но в итоге сделано настолько легко и играючи, что претензии к отличному комедиографу Фаррелли отпадают сами собой.
От артиста Ипполито ждешь почтительной карикатуры — но нет, с первых же секунд образ сидит на нем как влитой. У Кеббелла и Бирна очаровательный комический дуэт, есть Мэтт Диллон в роли Сталлоне-старшего, а Джей Дюпласс искрит в роли режиссера Эвилдсена.
Все это движется по основным пунктам духоподъемной истории успеха с реальными (ну или слегка приукрашенными) фактами: подброшенный сценарий, коллизия с собакой, съемки на катке, чудесное появление на съемочной площадке спасительного стедикама и так далее. Там подключили фантазию, здесь повезло, тут оправдало себя упрямство и верность идеалам. В конце концов, эту историю можно было легко подать как слишком серьезную или, наоборот, слишком смешную, но некий баланс в кадре не дает возмутиться в духе: «Да сколько можно сказок?»
Окружающая действительность и так наносит всем основательные серии ударов в голову — так что иногда можно и отвлечься от этого бесконечного боксерского турнира и вспомнить, что, как поется в другом произведении об этом виде спорта, и жить хорошо, и жизнь хороша.
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