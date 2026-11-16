Сериал «Тяжелый люкс»: чего ждать от черной комедии с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским?

На платформе Wink стартовал сериал «Тяжелый люкс» — черная комедия о подпольном рынке торговли фальшивыми сумками и прочими предметами роскоши, в самом центре которого неожиданно оказываются брат и сестра. Собака.ru рассказывает, почему его уже сейчас смело можно включать в потенциальные топы года.
Провинциалка Ксения (Паулина Андреева) обзавелась в Москве состоятельным мужем-девелопером (Антон Васильев), воспитывает семилетнюю дочку и ездит на «Гелендвагене», но есть одна проблема — у нее никак не получается стать своей в компании таких же жен бизнесменов. Попытка подружиться с местными светскими львицами в книжном клубе заканчивается феерическим провалом.
Проколовшись на том, что она даже не открывала «Невыносимую легкость бытия» Кундеры, Ксюша решает задобрить организатора статусных посиделок Валентину (Олеся Судзиловская) новой сумкой — для чего идет к подруге-байеру Тане (Алена Савастова) и отдает ей любезно предоставленные супругом 4 миллиона рублей. Подарок, впрочем, не радует Валентину: та меняется в лице, сообщает, что это «паль и дуплина голимая», и вежливо советует Ксении обходить ее клуб за километр.
Попытка выяснить отношения с подругой-продавцом заканчивается одновременно трагичным и водевильным поворотом. Во-первых, неожиданно выясняется, что Таня крутит роман с мужем Ксюши, а сам он подает на развод с помощью нехитрой аферы с брачным договором и лишает жену всего имущества. Во-вторых, в процессе потасовки Татьяну случайно убивает упавший шкаф с ее же сумками. Осознав случившееся и загуглив, что за такое полагается от 8 до 20 лет лишения свободы, Ксюша звонит недавно вернувшемуся из тюрьмы брату Сереге (Иван Янковский).
Тот в первый же день на свободе успел набедокурить: явился на день рождения племянницы с беременной невестой Людкой (Вера Строкова), устроил пьяный семейный скандал и теперь раздумывает, как жить дальше. Но вариантов, к кому обратиться за помощью, нет. Выяснение отношений и попытка избавиться от тела резко прерываются из-за того, что в доме покойной находится целый склад паленого тяжелого люкса примерно на 5 миллионов долларов, а ничего не подозревающие клиенты уже потихоньку собираются на пороге.
В послужном списке режиссера Ильи Аксенова уже были хиты «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Капельник», так что и от «Тяжелого люкса», который он написал совместно с Анной и Ириной Ходюш, сразу были большие ожидания. Скажем прямо — пока все складывается удачно, особенно в конце 2026 года, на фоне бесконечных интернет-шуток про Эрмесовку и Шанелевку и вообще издевательств над демонстративным (и карикатурным) лакшери. Сделать авантюрную историю на неочевидном материале, при этом не скатываясь в откровенный балаган, могут единицы — и мало для этого просто придумать сюжет. Пара Андреева — Янковский составила очень симпатичную связку: у главной героини на лице написана непроходящая растерянность перед всем этим миром богачей, а ее брат убедительно смотрится в образе обаятельного, но недалекого полугопника с подвешенным языком (что особенно очаровательно выглядит на контрасте с его недавней ролью в «Битве моторов»).
Вполне понятно, как разворачиваются такие сюжеты: быстрый взлет сомнительного бизнеса с последующим полным набором неприятностей и парадом фактурных второстепенных персонажей. В ближайшее время появится Юрий Чурсин в роли владельца бутика по прозвищу Гермес, плюс хочется как можно больше Антона Васильева и Олеси Судзиловской, у которой пока один из самых смешных выходов — «Девочка, я Hermes 30 лет ношу». Все это естественно и пойдет проекту только в плюс. Так что никакой пали — только добротный оригинальный продукт.
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