Сериал «Тяжелый люкс»: чего ждать от черной комедии с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским?

В послужном списке режиссера Ильи Аксенова уже были хиты «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Капельник», так что и от «Тяжелого люкса», который он написал совместно с Анной и Ириной Ходюш, сразу были большие ожидания. Скажем прямо — пока все складывается удачно, особенно в конце 2026 года, на фоне бесконечных интернет-шуток про Эрмесовку и Шанелевку и вообще издевательств над демонстративным (и карикатурным) лакшери. Сделать авантюрную историю на неочевидном материале, при этом не скатываясь в откровенный балаган, могут единицы — и мало для этого просто придумать сюжет. Пара Андреева — Янковский составила очень симпатичную связку: у главной героини на лице написана непроходящая растерянность перед всем этим миром богачей, а ее брат убедительно смотрится в образе обаятельного, но недалекого полугопника с подвешенным языком (что особенно очаровательно выглядит на контрасте с его недавней ролью в «Битве моторов»).

Вполне понятно, как разворачиваются такие сюжеты: быстрый взлет сомнительного бизнеса с последующим полным набором неприятностей и парадом фактурных второстепенных персонажей. В ближайшее время появится Юрий Чурсин в роли владельца бутика по прозвищу Гермес, плюс хочется как можно больше Антона Васильева и Олеси Судзиловской, у которой пока один из самых смешных выходов — «Девочка, я Hermes 30 лет ношу». Все это естественно и пойдет проекту только в плюс. Так что никакой пали — только добротный оригинальный продукт.

18+