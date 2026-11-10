Сериал «Айда!»: чего ждать от нового проекта о казанских бандах?

Времена брежневского застоя. В Волгограде вроде бы вполне счастливо живет обаятельный старшеклассник Гриша (Алексей Онежен): полная и обеспеченная семья (родителей играют Павел Ворожцов и Екатерина Климова), успехи в школе, внимание девушек. Впрочем, все становится в разы менее радужным, когда отцу, явно промышляющему крупным хищением социалистической собственности, дружески намекают на внимание ОБХСС. Всей семье в итоге приходится экстренно переместиться в Казань (как выясняется, таких переездов было уже много), отчего Гриша закономерно впадает в ужас: в жизни все только стало налаживаться, как ее в очередной раз придется начинать с нуля.

Переезд на новое место выглядит для подростка катастрофой космического масштаба. И ладно бы дело ограничивалось регулярными ссорами родителей по поводу их шаткого положения — вроде бы уже привычный ко всему парень оказывается в максимально недружелюбной среде. Сверстники не встречают его с распростертыми объятиями. Более того, быстро выясняется, что Казань живет по своим неписаным законам, максимально противоречащим Уголовному кодексу: столкновения в формате «район на район, улица на улицу», специфическая лексика (и — назовем это так — понятийный аппарат), вымогательства, грабежи — и так вплоть до убийств.