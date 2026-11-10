Сериал «Айда!»: чего ждать от нового проекта о казанских бандах?

На стриминге Start вышли первые эпизоды сериала «Айда!» Олега Асадулина — криминальной драмы о «казанском феномене», раскрытом через историю интеллигентного юноши, попавшего в банду «Тяп-ляп» в советские 70-е. Собака.ru рассказывает, почему эта история вряд ли станет хитом, но ей все-таки стоит дать шанс.
Времена брежневского застоя. В Волгограде вроде бы вполне счастливо живет обаятельный старшеклассник Гриша (Алексей Онежен): полная и обеспеченная семья (родителей играют Павел Ворожцов и Екатерина Климова), успехи в школе, внимание девушек. Впрочем, все становится в разы менее радужным, когда отцу, явно промышляющему крупным хищением социалистической собственности, дружески намекают на внимание ОБХСС. Всей семье в итоге приходится экстренно переместиться в Казань (как выясняется, таких переездов было уже много), отчего Гриша закономерно впадает в ужас: в жизни все только стало налаживаться, как ее в очередной раз придется начинать с нуля.
Переезд на новое место выглядит для подростка катастрофой космического масштаба. И ладно бы дело ограничивалось регулярными ссорами родителей по поводу их шаткого положения — вроде бы уже привычный ко всему парень оказывается в максимально недружелюбной среде. Сверстники не встречают его с распростертыми объятиями. Более того, быстро выясняется, что Казань живет по своим неписаным законам, максимально противоречащим Уголовному кодексу: столкновения в формате «район на район, улица на улицу», специфическая лексика (и — назовем это так — понятийный аппарат), вымогательства, грабежи — и так вплоть до убийств.
Несколько раз получив по лицу и другим чувствительным частям тела и узнав о существовании слова «чушпан», Григорий испытывает нервный срыв и по воле матери уезжает в психиатрическую больницу. Там его ждет судьбоносная встреча: местный научный сотрудник Женя Захаревич (Даниил Воробьев) сразу берет юношу в оборот. Человек он непростой: природная харизма, высокий интеллект и любовь к физическим упражнениям сделали его лидером группировки «Тяп-ляп» — одной из самых жутких ОПГ в истории СССР.
Уже на уровне появления первых новостей о выходе сериала начались неизбежные сравнения со «Словом пацана» Жоры Крыжовникова и дискуссия на тему «Зачем снова педалировать эту тему и романтизировать криминал». «Айда!» в этом плане стал жертвой производственной аномалии (или так называемого закона парных случаев). Оба сериала запускались примерно в одно время, важные актеры снялись в обоих (Рузиля Минекаева даже пришлось вырезать, но остался Никита Кологривый), однако «Слову» посчастливилось выйти раньше и стать хитом. Увы, это не означает, что, стартуй сериал Асадулина быстрее на пару лет, он бы произвел такой же фурор, — на эмоциональном уровне проект однозначно работает слабее. Все, очевидно, стараются: Кологривому достаточно пары эпизодов, чтобы перетянуть все внимание на себя (формат более сдержанного Кощея идет ему даже больше), убедителен трикстер-Воробьев, Владимир Вдовиченков в роли полковника милиции (собственно, он и окажется главным в разгроме «Тяп-ляпа») традиционно берет органикой, а Онежен действительно похож на запутавшегося подростка.
Проблема в том, что в происходящем хоть и не чувствуется фальши, но почему-то все равно мало жизни — это крепкий, приятно сыгранный, но пока что не цепляющий сериал. Если судить по первым двум эпизодам, ему как минимум не хватает важного драматургического надлома. Впрочем, есть хорошие шансы, что медленно стартовавшая история, писавшаяся не как фантазия на тему, а опиравшаяся на реальную фактуру участников тех событий, все-таки разгонится. В конце концов, сделать на основе настолько сложного материала не «клюкву», а попытку внятного высказывания — уже большой и неблагодарный труд.
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