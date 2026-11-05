Режиссер «Бумера» Петр Буслов приступил к съемкам фильма «Банда» с Милошем Биковичем и Настасьей Самбурской

Начались съемки криминальной драмы «Банда» с Милошем Биковичем, Настасьей Самбурской, Романом Курцыным и Николаем Шрайбером. Фильм об ограблении в реалиях 1995 года снимает режиссер «Бумера» Петр Буслов.

Главный герой Андрей собирает банду, чтобы перехватить пять миллионов долларов, которые братья Крамские под охраной двух подполковников милиции везут в столицу на взятку в министерство. Для каждого участника дела эти деньги означают возможность начать другую жизнь. Накануне ограбления Андрей подбирает на улице человека, потерявшего память, однако он еще не знает, что за ним охотится влиятельный Синдикат.