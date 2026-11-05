Режиссер «Бумера» Петр Буслов приступил к съемкам фильма «Банда» с Милошем Биковичем и Настасьей Самбурской

Главные герои готовят ограбление на 5 миллионов долларов в Москве 90-х.
Начались съемки криминальной драмы «Банда» с Милошем Биковичем, Настасьей Самбурской, Романом Курцыным и Николаем Шрайбером. Фильм об ограблении в реалиях 1995 года снимает режиссер «Бумера» Петр Буслов.
Главный герой Андрей собирает банду, чтобы перехватить пять миллионов долларов, которые братья Крамские под охраной двух подполковников милиции везут в столицу на взятку в министерство. Для каждого участника дела эти деньги означают возможность начать другую жизнь. Накануне ограбления Андрей подбирает на улице человека, потерявшего память, однако он еще не знает, что за ним охотится влиятельный Синдикат.
«Банда» — проект студии Сергея Сельянова «СТВ», которая продюсировала фильмы Алексея Балабанова и бусловскую дилогию «Бумер». Сценарий новой картины написал Владислав Мирзоян.
Режиссер Петр Буслов сам появится в кадре. Также в актерский состав вошли Ирина Розанова, Алексей Макаров, Дарья Гречишникова, Михаил Горевой, Ростислав Бершауэр, Алексей Розин, Станислав Дужников, Павел Ворожцов, Дмитрий Куличков и Артур Иванов. Съемки проходят в Москве и Московской области.
В августе этого года состоялся онлайн-релиз сериала Петра Буслова «ОПГ» с Максимом Лагашкиным, Николаем Шрайбером, Андреем Мерзликиным, Юрием Чурсиным, Павлом Деревянко, Еленой Подкаминской, Денисом Дороховым и Александром Башировым. Комедия из десяти серий рассказывает об «Общественно Полезной Группировке» — команде бывших бандитов, которые хотят загладить свою вину перед окружающими и берутся за добрые дела.
Дату премьеры фильма «Банда» объявят позже.
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