Новый сериал Петра Буслова «ОПГ» с Мерзликиным, Чурсиным, Деревянко и Башировым выйдет в конце августа

Новый комедийный сериал Петра Буслова «ОПГ» выйдет на экраны в конце лета. Проект расскажет об «Общественно Полезной Группировке» — команде бывших бандитов, которые хотят загладить свою вину перед окружающими и берутся за добрые дела. В кадре появятся Максим Лагашкин, Николай Шрайбер, Андрей Мерзликин, Юрий Чурсин, Григорий Сиятвинда, Павел Деревянко, Елена Подкаминская, Денис Дорохов, Александр Баширов и сам Петр Буслов.

Буслов — режиссер «Бумера», «Наша Russia» и байопика «Высоцкий. Спасибо, что живой». В его более позднюю фильмографию входят сериалы «Домашний арест» и «Неприличные деньги», а как актер он появлялся в фильмах «Холоп 2» и «Тряпичный союз».