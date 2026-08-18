Новый сериал Петра Буслова «ОПГ» с Мерзликиным, Чурсиным, Деревянко и Башировым выйдет в конце августа

Комедию об «Общественно Полезной Группировке» покажут онлайн.
Новый комедийный сериал Петра Буслова «ОПГ» выйдет на экраны в конце лета. Проект расскажет об «Общественно Полезной Группировке» — команде бывших бандитов, которые хотят загладить свою вину перед окружающими и берутся за добрые дела. В кадре появятся Максим Лагашкин, Николай Шрайбер, Андрей Мерзликин, Юрий Чурсин, Григорий Сиятвинда, Павел Деревянко, Елена Подкаминская, Денис Дорохов, Александр Баширов и сам Петр Буслов.
Буслов — режиссер «Бумера», «Наша Russia» и байопика «Высоцкий. Спасибо, что живой». В его более позднюю фильмографию входят сериалы «Домашний арест» и «Неприличные деньги», а как актер он появлялся в фильмах «Холоп 2» и «Тряпичный союз».
По задумке новый сериал косвенно наследует миру «Бумера» с его девизом «Не мы такие ― жизнь такая». Главный герой — бандит Воркута — в 2024 году выходит на волю, где ему предстоит загладить вину перед теми, чью жизнь он испортил. Воркута обращается к бывшим подельникам: один из которых живет с мамой и работает на мусоровозе, а другой нашел пристанище в местной церкви. Общественно Полезная Группировка встает на путь исправления, но получить прощение через такой долгий срок оказывается непросто.
Автором сценария и креативным продюсером сериала стал Алим Бесчоков («Универ. Новая общага»). Оператор-постановщик ― Глеб Вавилов («Лихие»).
«ОПГ» появится в онлайн-кинотеатре Okko с 24 августа. Всего выйдет девять серий.
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