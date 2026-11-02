Звезда «Короля и Шута» Константин Плотников вошел в актерский состав фильма «Дрема» с Петром Федоровым и Евгением Ткачуком

Плотников появится в небольшом эпизоде в роли бегуна в парке.
Продолжаются съемки хоррор-сказки «Дрема» по мотивам славянской мифологии. Вместе с исполнителями главных ролей: Петром Федоровым и Евгением Ткачуком — к проекту присоединился актер Константин Плотников, который играл Горшка в сериале «Король и Шут». Плотников появится в небольшом эпизоде «Дремы» в образе бегуна в парке.
По сюжету похищают сына успешного столичного музыканта Ильи Громова, и герой вынужден вернуться в отчий дом. Илья давно убедил себя в том, что странные традиции его семьи сводятся к суевериям, но для спасения сына ему приходится спуститься в Навь — мир тьмы, из которого обычно не возвращаются.
Режиссером фильма стал Рустам Мосафир («Король и Шут», «Универ. Новая общага»). Съемки проходят в Москве и Карелии. В фильме играют Александр Ильин-младший, Марфа Пашкова, Алексей Фаддеев, Елена Соломина, Васса Бокова и Владимир Басенко.
Дата премьеры станет известна позже.
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