Звезда «Короля и Шута» Константин Плотников вошел в актерский состав фильма «Дрема» с Петром Федоровым и Евгением Ткачуком

Продолжаются съемки хоррор-сказки «Дрема» по мотивам славянской мифологии. Вместе с исполнителями главных ролей: Петром Федоровым и Евгением Ткачуком — к проекту присоединился актер Константин Плотников, который играл Горшка в сериале «Король и Шут». Плотников появится в небольшом эпизоде «Дремы» в образе бегуна в парке.

По сюжету похищают сына успешного столичного музыканта Ильи Громова, и герой вынужден вернуться в отчий дом. Илья давно убедил себя в том, что странные традиции его семьи сводятся к суевериям, но для спасения сына ему приходится спуститься в Навь — мир тьмы, из которого обычно не возвращаются.