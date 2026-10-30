Этим летом в издательстве Individuum также вышел одноименный сборник Романа Михайлова, в который вошли дневниковые записи режиссера за полтора года, его воспоминания, сны, заметки о работе над фильмами и спектаклями. Среди сюжетов — позднесоветское детство, современная Индия, сказки Пушкина, бенгальский фольклор, музыка Штокхаузена и Мессиана, а также природа искусства.

«В финале открываются двери в волшебную школу, где все наконец-то начинается по-настоящему», — обещают издатели.

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