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Кино и сериалы

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Названа дата выхода в прокат «самого странного проекта» Романа Михайлова. В касте Юлия Волкова из «Тату», Светлана Бондарчук и лиса!

Съемки фильма проходили в Варанаси — по следам фестивальных хитов «Жар-птица» и «Надо снимать фильмы о любви».

Кадр из фильма «Песни джиннов», режиссер Роман Михайлов, FT Production, 2026 год

По сюжету фильма «Песни джиннов», который выходит в российский прокат 10 декабря, две актрисы блуждают по улицам Варанаси в новогоднюю ночь, а компания из Гоа готовит музыкальное мероприятие с участием звезд эстрады. Однажды герои оказываются на корабле, где по очереди рассказывают свои истории. Им надо расслышать пение джиннов. В касте — Виктория Мирошниченко, Светлана Бондарчук, Юлия Волкова и другие.

Обложка книги Романа Михайлова «Песни джиннов»
Individuum, 2026

Обложка книги Романа Михайлова «Песни джиннов»

Этим летом в издательстве Individuum также вышел одноименный сборник Романа Михайлова, в который вошли дневниковые записи режиссера за полтора года, его воспоминания, сны, заметки о работе над фильмами и спектаклями. Среди сюжетов — позднесоветское детство, современная Индия, сказки Пушкина, бенгальский фольклор, музыка Штокхаузена и Мессиана, а также природа искусства.

«В финале открываются двери в волшебную школу, где все наконец-то начинается по-настоящему», — обещают издатели.

Самый самобытный (и продуктивный!) инди-режиссер России Роман Михайлов — о панических атаках, стыде перед Тарковским, Билли Айлиш и «Твин Пиксе»

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