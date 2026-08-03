Роман Михайлов выпустит книгу дневников и воспоминаний «Песни джиннов» — об Индии, Пушкине, позднесоветском детстве и снах

Название отсылает к индийской драме-травелогу режиссера, показанной в этом году на ММКФ.
Издательство Individuum открыло предзаказ на новую книгу Романа Михайлова «Песни джиннов». В сборник войдут дневниковые записи автора за полтора года, его воспоминания, сны, заметки о работе над фильмами и спектаклями.
Роман Михайлов — режиссер театра и кино, сценарист и прозаик. Среди его прошлых книг — сборники мистических сказок «Праздники» и «Ягоды», роман «Дождись лета и посмотри, что будет», а также трилогия философских притч: «Равинагар», «Изнанка крысы» и «Антиравинагар». В 2026-м Михайлов представил на сцене петербургского БДТ спектакль-исследование о сказочных мирах «Утренний предшественник», а на Московском международном кинофестивале показали сразу две его новые работы: мокьюментари об андеграундных танцорах «Пока небо смотрит» и драму-травелог «Песни джиннов».
Премьеру фильма «Песни джиннов» планируют на ближайшее время. По сюжету две актрисы блуждают по улицам Варанаси в новогоднюю ночь, а компания из Гоа готовит музыкальное мероприятие с участием звезд эстрады. Однажды герои оказываются на корабле, где по очереди рассказывают свои истории. Им надо расслышать пение джиннов. В касте — танцор Даниил Патлах, Светлана Бондарчук и Юлия Волкова.
Среди сюжетов книги, название которой вторит фильму, — позднесоветское детство, современная Индия, сказки Пушкина, бенгальский фольклор, музыка Штокхаузена и Мессиана, а также природа искусства. «В финале открываются двери в волшебную школу, где все наконец-то начинается по-настоящему», — обещают издатели.
Сборник поступит в продажу в августе. Предзаказ доступен на сайте издательства.
18+
Комментарии (0)