Роман Михайлов выпустит книгу дневников и воспоминаний «Песни джиннов» — об Индии, Пушкине, позднесоветском детстве и снах

Издательство Individuum открыло предзаказ на новую книгу Романа Михайлова «Песни джиннов». В сборник войдут дневниковые записи автора за полтора года, его воспоминания, сны, заметки о работе над фильмами и спектаклями.

Роман Михайлов — режиссер театра и кино, сценарист и прозаик. Среди его прошлых книг — сборники мистических сказок «Праздники» и «Ягоды», роман «Дождись лета и посмотри, что будет», а также трилогия философских притч: «Равинагар», «Изнанка крысы» и «Антиравинагар». В 2026-м Михайлов представил на сцене петербургского БДТ спектакль-исследование о сказочных мирах «Утренний предшественник», а на Московском международном кинофестивале показали сразу две его новые работы: мокьюментари об андеграундных танцорах «Пока небо смотрит» и драму-травелог «Песни джиннов».