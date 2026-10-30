Что смотреть дома на этой неделе: Эндрю Гарфилд в «Восставшем», «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй и «Собачьи звезды» Ридли Скотта

А также — новый сезон «Декстера», док о Мэттью Перри, «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом, комедии «Жизнь заново», «ИИнга» и «Без оглядки», продолжение «Призраков», «Красота» Сарика Андреасяна и детектив «Ноктюрн». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Восставший» / The Uprising (18+)
Простолюдин поднимает народное восстание. Историческая драма с Эндрю Гарфилдом.
Историческая драма Пола Григнрасса («Кровавое воскресенье» и три фильма о Джейсоне Борне), в которой во времена средневековой Англии обычный пахарь Уот (Эндрю Гарфилд) становится лидером крупномасштабного народного восстания. Также в картине снялись Джейми Белл, Стивен Диллэйн, Том Холландер и Космо Джарвис.
С 27 октября, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Тайный дневник Верити» / Verity (18+)
Одна писательница берется закончить роман другой и узнает ее страшные тайны. Триллер с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон.
Писательница Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон) получает заманчивое предложение закончить книгу романистки Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй). Однако в процессе чтения ее дневников становится понятно, что история приобретает зловещий оттенок. Режиссером триллера выступил Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).
C 27 октября, Prime Video
Фильм «Собачьи звезды» / The Dog Stars (18+)
После смертоносной эпидемии выживший пилот отправляется на поиски загадочного сигнала. Постапокалипсис Ридли Скотта.
К 2035 году человечество почти полностью уничтожено от неизвестного вируса. Пилот Хиг (Джейкоб Элорди) живет в ангаре вместе с таким же случайно выжившим суровым мужчиной по имени Бэнгли (Джош Бролин) и псом Джаспером. Однажды он решает найти источник радиосигнала, который он неоднократно ловил. Также в новой картине Ридли Скотта снялись Маргарет Куолли, Гай Пирс и Бенедикт Вонг.
C 27 октября, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Жизнь заново», премьера (16+)
Спившийся врач получает второй шанс и возвращается в тело 18-летнего себя. Комедия с Александром Яценко и Антоном Шавриным.
Врач-аутсайдер Дима (Яценко) к 40 годам окончательно деградировал, однако после сбоя во время МРТ внезапно оказался в 2002 году в теле себя же в 18 (Шаврин). Теперь у него есть шанс все исправить. Также в касте — Артем Ткаченко, Карина Разумовская, Елизавета Ищенко и Александр Робак. Режиссер — Александр Богуславский («Малахит»).
С 26 октября, Okko, Wink
Фильм «Мятеж» / Mutiny (18+)
Телохранитель попадает под подозрение и силой возвращает себе доброе имя. Новый экшен с Джейсоном Стэйтемом.
Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, в котором он играет бывшего спецназовца Коула, а ныне профессионального телохранителя. Когда его босса-миллиардера убивают, на него первого падает подозрение — тогда он решает разобраться в ситуации самостоятельно. Режиссером выступил автор «Крушения» Жан-Франсуа Рише.
С 27 октября, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Эпизод о Мэттью Перри» / The One About Matthew Perry, премьера (18+)
Документальный сериал о знаменитом комике. Друзья и коллеги вспоминают звезду «Друзей».
Мини-сериал об умершем в 2022 году актере. Воспоминания близко знавших его людей и архивные материалы собрала Мэри Робертсон («Трампированные»).
С 27 октября, Netflix
Сериал «ИИнга», премьера (16+)
Комедия о нейросети, заменившей мэра провинциального городка. В главной роли — Татьяна Бабенкова.
Коррумпированный мэр Новоправдинска (Андрей Мерзликин) уходит в отпуск, а вернувшись обнаруживает на своем месте ИИ в образе симпатичной учительницы Инги (Бабенкова). Также в истории о комичном столкновении старых схем и новых технологий снялись Илья Лыков, Артур Иванов, Александр Клюквин и Александр Половцев. Режиссером выступил Анатолий Колиев («Папины дочки. Мама вернулась»).
С 29 октября, «Кинопоиск», Okko, Иви, Wink, Start, Premier
Фильм «Без оглядки» (18+)
Девушки Соня и Женя, думая, что убили человека, пускаются в бега на машине. Анна Пересильд и Дарья Алыпова в комедийном роуд-муви.
Авантюрную историю о побеге (в том числе от скучной действительности) сняла Наталия Кончаловская («Все время на свете»). Также в касте — Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко и Сабина Ахмедова.
29 октября, Wink, Premier
Сериал «Призраки» / Ghosts, 6 сезон (18+)
Журналистка и повар дружат с призраками поместья, превращенного в мини-отель. Новые серии популярной хоррор-комедии.
Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.
Напомним, Саманта (Роуз Макивер) и Джей (Уткарш Амбудкар) решают сделать из унаследованного старого дома гостиницу. После несчастного случая Сэм начинает видеть и слышать обитающих в доме призраков, а позже такой же дар ненадолго появился и у Джея.
C 29 октября, CBS
Сериал «Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection, 2 сезон (18+)
Новая глава в жизни противоречивого маньяка. Майкл С. Холл возвращается к легендарной роли.
Да, Декстер Морган в предыдущем сезоне буквально воскресает — как выясняется, герой выжил после пулевого ранения в финале «Новой крови» и отправился на поиски сына (Джек Элкотт, «Покерфейс»). Во втором ожидается возобновление линии с Нью-йоркским Потрошителем и появление нового жестокого злодея. Шоураннером по-прежнему выступает Клайд Филлипс, в касте — Ума Турман, Кадиа Сараф, Брайан Кокс, Гэбриел Луна и другие.
С 30 октября, Paramount+
Сериал «Ноктюрн» / Nocturne, премьера (18+)
Бывший полицейский приезжает в небольшой городок в Пенсильвании, где орудует загадочный серийный убийца. Детектив с Ливом Шрайбером и Стивеном Грэмом.
Также в проекте сыграли Зази Битц, Билл Кэмп и Рори Калкин. За экранизацию романа Ларса Кеплера «Лазарь» ответственен Джон Лавин («Человек, который упал на Землю»).
С 30 октября, Apple TV
Сериал «Красота», премьера (18+)
Драма о первом в СССР конкурсе красоты с Екатериной Стуловой. Режиссер — Сарик Андреасян.
Директор дома культуры Вера (Стулова) в конце 80-х организует первый в Советском Союзе конкурс красоты — со всеми вытекающими отсюда последствиями: от бумажной волокиты до общения с бандитами. Также в проекте Сарика Андреасяна задействованы Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Евгений Сидихин и другие.
С 30 октября, «Кион»
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