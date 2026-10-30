Что смотреть дома на этой неделе: Эндрю Гарфилд в «Восставшем», «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй и «Собачьи звезды» Ридли Скотта

Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.

Напомним, Саманта (Роуз Макивер) и Джей (Уткарш Амбудкар) решают сделать из унаследованного старого дома гостиницу. После несчастного случая Сэм начинает видеть и слышать обитающих в доме призраков, а позже такой же дар ненадолго появился и у Джея.

C 29 октября, CBS