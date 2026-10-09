Мировая премьера! Фильм Марлена Хуциева о Чехове и Толстом впервые покажут завершенным на фестивале «Послание к человеку»

На кинофестивале «Послание человеку», который стартует 16 октября в Петербурге, состоится мировая премьера последнего фильма Марлена Хуциева «Невечерняя». Картину-диалог о русских писателях, которую мастер не закончил при жизни, впервые покажут в готовом виде. Режиссером финального монтажа выступил Андрей Натоцинский — ученик Александра Сокурова, автор фильма о Науме Клеймане «Наум. Предчувствия».

Хуциев начал работу над «Невечерней» в 2003 году. В кадре он показывает вымышленный диалог Льва Толстого и Антона Чехова. Литераторы полемизируют на вечные темы и размышляют о судьбах страны. В рабочих материалах картины были фрагменты из современности, снятые возле Дома кино в Москве и в окрестностях дома Хуциева.

Режиссера не стало 19 марта 2019 года. К тому моменту смонтировали четырехчасовой фильм, в котором первая часть, по мнению автора, была готова полностью, а второй требовались незначительные наработки.

В 2025 году, к столетию с рождения Хуциева, по инициативе его друзей и единомышленников работу возобновили. В 2026 году фильм завершили на базе киностудии mal de mer films под руководством кинематографиста Али Хамраева и киноведа Наума Клеймана.