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Слава Копейкин сыграет Печорина, а Мила Ершова — Веру в новой экранизации «Героя нашего времени»

Режиссером и автором сценария картины выступит Юлия Трофимова.

Фото: Дарья Малышева для Собака.ru

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин сыграет Григория Печорина в новой экранизации новеллы «Княжна Мэри» из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», сообщает ТАСС. Главную женскую роль сыграет Таисья Калинина, а Мила Ершова предстанет в образе Веры.

По сюжету на Кавказских водах юная княжна Мэри впервые влюбляется в офицера Печорина, не подозревая, что его интерес к ней связан с тайными отношениями с другой женщиной. Светская игра постепенно приводит к клевете и дуэли, а для Мэри становится историей болезненного взросления.

Режиссером и автором сценария станет Юлия Трофимова («Страна Саша»). Помимо Копейкина, Калининой и Ершовой, в фильме снимается Тимофей Кочнев — он исполнит роль Грушницкого. Съемки «Княжны Мэри» проведут на натуре в Пятигорске и Кисловодске, а также в московских павильонах.

Слава Копейкин

Актер, играет Григория Печорина

Для меня это попытка прикоснуться к великому произведению, но при этом создать не персонажа с сухих страниц, а живого человека, у которого огромное чувство одиночества, выражающееся в попытке поиска любви, обмана, нелюбви. И это для меня будет попытка разговора с молодежью о любви, чего, мне кажется, в наши дни не хватает в кино.

Дата премьеры станет известна позже.

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