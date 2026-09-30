Пять встреч с Юрием Норштейном, Наумом Клейманом и Николаем Солодниковым пройдут в «Севкабель Порту»

С 25 по 29 ноября в пространстве «УКТ» на территории «Севкабель Порта» состоится пять творческих вечеров с автором мультфильмов «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» Юрием Норштейном, киноведом Наумом Клейманом (многолетний руководитель московского Музея кино и главный специалист по Эйзенштейну!), а также журналистом, автором проектов #ещенепознер и «Диалоги» Николаем Солодниковым. По словам Солодникова, зрителей ждет большой сюрприз, над которым участники встречи работали несколько месяцев.

В последние годы Николай Солодников развивает авторский YouTube-канал под своим именем. В рефлексивных фильмах-беседах с ним в кадре появляются Клейман, Норштейн и другие деятели культуры. Наум Ихильевич становился героем портретных интервью Солодникова в 2020-м и в 2022 году, а Юрий Борисович — в 2018-м.

5 сентября Николай Солодников и Наум Клейман выступили в Итальянском саду на фестивале к 100-летию книжного магазина «Подписные издания». В рамках дискуссии «Книги нашего детства» спикеры обсудили наследие Константина Паустовского, вспомнили первые впечатления от «Денискиных рассказов» и «Приключений Тома Сойера».

Новые встречи пройдут 25, 26, 27, 28 и 29 ноября в 19:00 на Кожевенной, 40д. Билеты в продаже.

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