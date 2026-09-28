Смотрим трейлер «Отеля "У погибшего альпиниста"» по Стругацким с Цыгановым, Ходченковой, Зулькарнаевым и Балуевым

Экранизация фантастического детектива выйдет в прокат в 2027 году.
Появился новый трейлер фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких. Фантастический детектив покажут в начале 2027 года. В главных ролях появятся Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Лев Зулькарнаев, Алена Михайлова, Александр Балуев, Сергей Маковецкий и Александр Лыков.
По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает в небольшой горный отель, чтобы предотвратить убийство. Лавина отрезает здание от внешнего мира, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей.
Роль Глебски исполнил Евгений Цыганов. Режиссером киноадаптации выступил Александр Домогаров младший («Пальма»).
Братья Стругацкие написали «Отель "У погибшего альпиниста" в 1969 году. В книге встречаются мотивы из романа послевоенного швейцарского прозаика Фридриха Дюрренматта «Обещание». Повесть экранизировали в 1976, 1979 и 1993 годах.
В числе продюсеров новой экранной версии детектива — Константин Эрнст. Сценарий на основе книги Стругацких писала Ольга Городецкая («Казнь»). На площадке работал оператор Сергей Дышук («Кухня»)
«Отель "У погибшего альпиниста"» в прокате с 28 января.
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