Смотрим трейлер «Отеля "У погибшего альпиниста"» по Стругацким с Цыгановым, Ходченковой, Зулькарнаевым и Балуевым

Появился новый трейлер фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких. Фантастический детектив покажут в начале 2027 года. В главных ролях появятся Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Лев Зулькарнаев, Алена Михайлова, Александр Балуев, Сергей Маковецкий и Александр Лыков.

По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает в небольшой горный отель, чтобы предотвратить убийство. Лавина отрезает здание от внешнего мира, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей.