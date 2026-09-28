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Кино и сериалы

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Смотрим трейлер «Отеля "У погибшего альпиниста"» по Стругацким с Цыгановым, Ходченковой, Зулькарнаевым и Балуевым

Экранизация фантастического детектива выйдет в прокат в 2027 году.

Появился новый трейлер фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких. Фантастический детектив покажут в начале 2027 года. В главных ролях появятся Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Лев Зулькарнаев, Алена Михайлова, Александр Балуев, Сергей Маковецкий и Александр Лыков.

По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает в небольшой горный отель, чтобы предотвратить убийство. Лавина отрезает здание от внешнего мира, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей.

«Марс Медиа», Фонд кино, Первый канал, 2027
«Марс Медиа», Фонд кино, Первый канал, 2027
«Марс Медиа», Фонд кино, Первый канал, 2027

Роль Глебски исполнил Евгений Цыганов. Режиссером киноадаптации выступил Александр Домогаров младший («Пальма»).

Братья Стругацкие написали «Отель "У погибшего альпиниста" в 1969 году. В книге встречаются мотивы из романа послевоенного швейцарского прозаика Фридриха Дюрренматта «Обещание». Повесть экранизировали в 1976, 1979 и 1993 годах.

В числе продюсеров новой экранной версии детектива — Константин Эрнст. Сценарий на основе книги Стругацких писала Ольга Городецкая («Казнь»). На площадке работал оператор Сергей Дышук («Кухня»)

«Отель "У погибшего альпиниста"» в прокате с 28 января.

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