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Кино и сериалы

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Начались съемки сказки «Маленький Мук» с Павлом Деревянко, Владимиром Епифанцевым и Полиной Гухман

В команде продюсеров — Сергей Сельянов и Тина Канделаки.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой телеканала «ТНТ»

Стартовали съемки киносказки «Маленький Мук». Главную роль в фильме исполнит Артем Кошман («День рождения Сидни Люмета», «Дети перемен»). Также в кадре появятся Полина Гухман («После Фишера. Инквизитор»), Павел Деревянко («Беспринципные»), Владимир Епифанцев («Generation П»), Евгения Дмитриева («Король и Шут», «Два холма») и Андрей Федорцов («ОПГ», «Танго на осколках»).

В центре сюжета — юноша по прозвищу Маленький Мук, который отправляется спасать несправедливо заключенного в тюрьму отца (Андрей Федорцов). С помощью туфель-скороходов ему предстоит спасти принцессу Амину (Полина Гухман), освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Противостоят герою колдунья (Евгения Дмитриева), Визирь (Павел Деревянко) и великан Дэв (Владимир Епифанцев).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой телеканала «ТНТ»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой телеканала «ТНТ»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой телеканала «ТНТ»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой телеканала «ТНТ»

Над киноадаптацией текста Вильгельма Гауфа работает режиссер Андрей Шавкеро («Госзащита»). Съемки проходят в городах Марокко и в Москве.

Сценарий написали Аркадий Водахов, Александр Вялых («Физрук», «Настя, соберись!»), Иван Новиков («Трудные подростки») и Алексей Корда. В команду генеральных продюсеров среди прочих вошли Сергей Сельянов и Тина Канделаки.

«Маленький Мук» выйдет на экраны весной 2028 года.

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