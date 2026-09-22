Начались съемки сказки «Маленький Мук» с Павлом Деревянко, Владимиром Епифанцевым и Полиной Гухман

Стартовали съемки киносказки «Маленький Мук». Главную роль в фильме исполнит Артем Кошман («День рождения Сидни Люмета», «Дети перемен»). Также в кадре появятся Полина Гухман («После Фишера. Инквизитор»), Павел Деревянко («Беспринципные»), Владимир Епифанцев («Generation П»), Евгения Дмитриева («Король и Шут», «Два холма») и Андрей Федорцов («ОПГ», «Танго на осколках»).

В центре сюжета — юноша по прозвищу Маленький Мук, который отправляется спасать несправедливо заключенного в тюрьму отца (Андрей Федорцов). С помощью туфель-скороходов ему предстоит спасти принцессу Амину (Полина Гухман), освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Противостоят герою колдунья (Евгения Дмитриева), Визирь (Павел Деревянко) и великан Дэв (Владимир Епифанцев).