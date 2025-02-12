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Семен Серзин работает над новым фильмом! Это «Мороз» — история о настоящей дружбе по мотивам пьесы Константина Стешика

На съемки независимого проекта от режиссера хитового «Человека из Подольска» (с Вадиком Королевым из OQJAV) и «Рыжего» (байопика о поэте Борисе Рыжем с солистом «Макулатуры» Евгением Алехиным) открыли краудфандинг.

Фото: Алексей Сорпов для Собака.ru

Семен Серзин снимает «Мороз» — фильм о настоящей дружбе, которая трещит на холоде по швам, но не разрушается. 

В картине по одноименной пьесе драматурга Константина Стешика играют звезда «Невидимого театра» и МДТ Олег Рязанцев и актер «Мастерской» Миша Касапов. Оператором выступил Батыр Моргачев (отвечал за картинку в суперхите «Трасса» с Кариной Разумовской).

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