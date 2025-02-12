Семен Серзин работает над новым фильмом! Это «Мороз» — история о настоящей дружбе по мотивам пьесы Константина Стешика

На съемки независимого проекта от режиссера хитового «Человека из Подольска» (с Вадиком Королевым из OQJAV) и «Рыжего» (байопика о поэте Борисе Рыжем с солистом «Макулатуры» Евгением Алехиным) открыли краудфандинг.