Смотрим трейлер фильма «Навар» с Icegergert, Елизаветой Базыкиной и Геннадием Блиновым

В сети появился первый трейлер фильма «Навар». Главные роли в криминальном триллере сыграли Илларион Маров («Камбэк»), Елизавета Базыкина («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Коммерсант»), Геннадий Блинов («ГДР», «Библиотекарь») и Евгений Сидихин («Красный шелк», «Пассажиры»). Рэпер Icegergert появился в камео и записал к картине саундтрек.

Главный герой Шуст и его друзья промышляют мелкими махинациями и навариваются на каждом шагу. Встреча с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульяновым и его дочерью меняет представление Шуста о том, как можно жить. Но под давлением своей банды парень использует Ульянова, чтобы спланировать ограбление бурятской коммуны, которая продает нефрит.

«Навар» — полнометражный дебют выпускника МШНК Артура Григорьева. Его короткий метр «Стая» (2023) получил приз на фестивале кинодебютов «Дух огня».

В кадре с исполнителями главных ролей появятся рэпер Молодой Владимир (Владимир Ананьев) и певица Юлия Беретта. Также заняты актеры Анна Кротова, Вадим Бадмацыренов, Батор Доржиев, Алексей Верещагин и Иван Лехти.