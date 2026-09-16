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Кино и сериалы

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Смотрим трейлер фильма «Навар» с Icegergert, Елизаветой Базыкиной и Геннадием Блиновым

Криминальный триллер об ограблении продавцов нефрита выйдет в прокат в ноябре.

В сети появился первый трейлер фильма «Навар». Главные роли в криминальном триллере сыграли Илларион Маров («Камбэк»), Елизавета Базыкина («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Коммерсант»), Геннадий Блинов («ГДР», «Библиотекарь») и Евгений Сидихин («Красный шелк», «Пассажиры»). Рэпер Icegergert появился в камео и записал к картине саундтрек.

Главный герой Шуст и его друзья промышляют мелкими махинациями и навариваются на каждом шагу. Встреча с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра Ульяновым и его дочерью меняет представление Шуста о том, как можно жить. Но под давлением своей банды парень использует Ульянова, чтобы спланировать ограбление бурятской коммуны, которая продает нефрит.

«Навар» — полнометражный дебют выпускника МШНК Артура Григорьева. Его короткий метр «Стая» (2023) получил приз на фестивале кинодебютов «Дух огня».

В кадре с исполнителями главных ролей появятся рэпер Молодой Владимир (Владимир Ананьев) и певица Юлия Беретта. Также заняты актеры Анна Кротова, Вадим Бадмацыренов, Батор Доржиев, Алексей Верещагин и Иван Лехти.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами компаний «Кино Культ», «Кино Плюс» и «Леона» / фото: Даниил Петрий, Polga
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами компаний «Кино Культ», «Кино Плюс» и «Леона» / фото: Даниил Петрий, Polga
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами компаний «Кино Культ», «Кино Плюс» и «Леона» / фото: Даниил Петрий, Polga
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами компаний «Кино Культ», «Кино Плюс» и «Леона» / фото: Даниил Петрий, Polga
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами компаний «Кино Культ», «Кино Плюс» и «Леона» / фото: Даниил Петрий, Polga

В команду продюсеров вошли Макар Кожухов («Подслушано в Рыбинске»), Тамара Богданова («Скоро кончится лето»), Антон Карпушкин («Зема») и Жан Просянов («В Хогвартс я не попал»). Оператором стал Антон Громов («Другое имя», «Вечная зима»).

«Навар» выйдет на экраны 5 ноября.

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