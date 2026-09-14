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Юра Борисов и Кара Делевинь сыграют в романтическом фильме Сальмы Хайек

Историю запретной любви продюсирует Анджелина Джоли.

Фото: Константин Сорокин

Актеры Юра Борисов («Анора») и Кара Делевинь («Бумажные города») сыграют главные роли в фильме «Арена» — режиссерском дебюте актрисы Сальмы Хайек, сообщает Variety. Продюсером картины станет Анджелина Джоли.

Сальма Хайек играла в вестерне «Бандитки» и драме «Операция "Колибри"», озвучивала Кису Мягколапку из мультфильма «Кот в сапогах». Актрису номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Фрида». На «Арене» Хайек выступает режиссером и сценаристкой.

Дебютный фильм в постановке Сальмы расскажет историю запретной любви. Съемки проекта проходят в Мексике. Оператором картины стал Филипп Ле Сурд («Присцилла: Элвис и я», «Великий мастер»).

5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале состоится премьера еще одной зарубежной картины с участием Борисова — драмы Луки Гуаданьино «Искусственный» о кризисе внутри компании OpenAI. В тандеме с Юрой на экране появится Эндрю Гарфилд: он сыграл CEO компании Сэма Альтмана, а Юра Борисов — главного научного сотрудника OpenAI Илью Суцкевера.

Подробный каст «Арены» и другие детали станут известны позже.

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