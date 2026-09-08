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Кино и сериалы

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Юра Борисов и Эндрю Гарфилд запускают модели ИИ в первом тизере фильма «Искусственный» Луки Гуаданьино

Мировая премьера картины о кризисе OpenAI состоится в октябре на Нью-Йоркском кинофестивале.

Появился первый тизер драмы Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Фильм о кризисе компании OpenAI представят 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Широкий прокат картины планируют в конце 2026 года.

«Искусственный» основан на реальных событиях, которые произошли с OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров неожиданно уволил Сэма Альтмана с поста CEO за то, что тот не всегда был честен с правлением. Инициатором увольнения якобы стал сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Microsoft заявил, что Альтман переходит работать к ним. однако вскоре Сэм вернулся в свою компанию.

Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд. Юра Борисов исполнил роль главного научного сотрудника OpenAI Ильи Суцкевера.

Heyday Films, JF Films, 2026
Heyday Films, JF Films, 2026
Heyday Films, JF Films, 2026
Heyday Films, JF Films, 2026
Heyday Films, JF Films, 2026

Гуаданьино — режиссер спортивной драмы «Претенденты» с Зендеей, хоррора «Суспирия» и романтического ужастика «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе. В «Искусственном» Лука обращается к сатире на культуру Кремниевой долины и предупреждает об опасностях безответственной работы с ИИ-технологиями.

В июне компания Amazon отказалась выпускать в прокат фактически готовый фильм Гуаданьино. Позже от проекта отказались Netflix, Focus Features, Warner Bros. и A24. 30 июня права на «Искусственного» выкупила студия Neon, которая выпускала в прокат «Анору».

В кадре с Борисовым и Гарфилдом появятся Моника Барбаро, Айк Баринхольц (играет Илона Маска!), Купер Кох и Купер Хоффман, Джейсон Шварцман, Билли Лурд, Зозия Мамет и Крис О’Дауд. Над сценарием работал Саймон Рич («Чудотворцы», «Американский огурчик»). Художником по костюмам стал креативный директор модного дома Dior и бывший руководитель Loewe Джонатан Андерсон.

«Искусственный» выйдет в американский прокат 25 декабря.

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