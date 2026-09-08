Юра Борисов и Эндрю Гарфилд запускают модели ИИ в первом тизере фильма «Искусственный» Луки Гуаданьино

Мировая премьера картины о кризисе OpenAI состоится в октябре на Нью-Йоркском кинофестивале.
Появился первый тизер драмы Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Фильм о кризисе компании OpenAI представят 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Широкий прокат картины планируют в конце 2026 года.
«Искусственный» основан на реальных событиях, которые произошли с OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров неожиданно уволил Сэма Альтмана с поста CEO за то, что тот не всегда был честен с правлением. Инициатором увольнения якобы стал сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Microsoft заявил, что Альтман переходит работать к ним. однако вскоре Сэм вернулся в свою компанию.
Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд. Юра Борисов исполнил роль главного научного сотрудника OpenAI Ильи Суцкевера.
Гуаданьино — режиссер спортивной драмы «Претенденты» с Зендеей, хоррора «Суспирия» и романтического ужастика «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе. В «Искусственном» Лука обращается к сатире на культуру Кремниевой долины и предупреждает об опасностях безответственной работы с ИИ-технологиями.
В июне компания Amazon отказалась выпускать в прокат фактически готовый фильм Гуаданьино. Позже от проекта отказались Netflix, Focus Features, Warner Bros. и A24. 30 июня права на «Искусственного» выкупила студия Neon, которая выпускала в прокат «Анору».
В кадре с Борисовым и Гарфилдом появятся Моника Барбаро, Айк Баринхольц (играет Илона Маска!), Купер Кох и Купер Хоффман, Джейсон Шварцман, Билли Лурд, Зозия Мамет и Крис О’Дауд. Над сценарием работал Саймон Рич («Чудотворцы», «Американский огурчик»). Художником по костюмам стал креативный директор модного дома Dior и бывший руководитель Loewe Джонатан Андерсон.
«Искусственный» выйдет в американский прокат 25 декабря.
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