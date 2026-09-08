Юра Борисов и Эндрю Гарфилд запускают модели ИИ в первом тизере фильма «Искусственный» Луки Гуаданьино

Появился первый тизер драмы Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Фильм о кризисе компании OpenAI представят 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Широкий прокат картины планируют в конце 2026 года.

«Искусственный» основан на реальных событиях, которые произошли с OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров неожиданно уволил Сэма Альтмана с поста CEO за то, что тот не всегда был честен с правлением. Инициатором увольнения якобы стал сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Microsoft заявил, что Альтман переходит работать к ним. однако вскоре Сэм вернулся в свою компанию.

Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд. Юра Борисов исполнил роль главного научного сотрудника OpenAI Ильи Суцкевера.