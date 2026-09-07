Повторение — мать учения: каким получился старт второго сезона сериала «Олдскул»?

Как говорят реальные педагоги старой школы, входим в новый учебный год без раскачки: после событий первого сезона на математичку школы «Фаворит» Марию Павловну обрушивается ворох новых проблем.

У директора Виталия Геннадьевича (Павел Савинков) явный кризис среднего возраста — он носит розовое худи, красит волосы в синий цвет и катается по школьным коридорам на самокате, так что приходится призывать его к дисциплине привычными со старших классов увещеваниями.

После пары месяцев в СИЗО из-за своих перфомансов возвращается в строй завхоз Михаил (Игорь Хрипунов). Что особенно пикантно, если учесть, что на его должности теперь обосновался Леонид (Ефим Шифрин) — так как они оба претендуют на сердце Марии Павловны, начинается холодная война с недобрыми взглядами и расчерчиванием территории подсобки мелом.