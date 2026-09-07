Повторение — мать учения: каким получился старт второго сезона сериала «Олдскул»?

На стримингах Start и Premier вышли первые эпизоды продолжения хитового комедийного мокьюментари-сериала «Олдскул» — Мария Аронова в роли суровой (но очень обаятельной) учительницы математики Марии Павловны возвращается к решению учебных и личных задач. Собака.ru рассказывает о подробностях начала нового сезона.
Как говорят реальные педагоги старой школы, входим в новый учебный год без раскачки: после событий первого сезона на математичку школы «Фаворит» Марию Павловну обрушивается ворох новых проблем.
У директора Виталия Геннадьевича (Павел Савинков) явный кризис среднего возраста — он носит розовое худи, красит волосы в синий цвет и катается по школьным коридорам на самокате, так что приходится призывать его к дисциплине привычными со старших классов увещеваниями.
После пары месяцев в СИЗО из-за своих перфомансов возвращается в строй завхоз Михаил (Игорь Хрипунов). Что особенно пикантно, если учесть, что на его должности теперь обосновался Леонид (Ефим Шифрин) — так как они оба претендуют на сердце Марии Павловны, начинается холодная война с недобрыми взглядами и расчерчиванием территории подсобки мелом.
В конце концов, она сама хоть и наладила отношения с внучкой Настей (Таисья Калинина), но с дочерью-завучем Натальей Николаевной (Надежда Жарычева) все как-то по-прежнему не очень: масла в огонь подливает ее увлечение осознанностью после ретрита и написанная книга с воспоминаниями о детстве. Параллельно течет школьная жизнь — конкурс напечатанных на 3D-принтере скульптур, общение с инвестором, внутренние профессиональные трения (впрочем, традиционно добрые) и так далее, и тому подобное.
Для поклонников сериала есть две новости: хорошая и плохая (притом обе не то чтобы отличаются друг от друга). Хорошая — это по-прежнему тот самый «Олдскул», который полюбили за искренность, ностальгические моменты и не самый стандартный ход в плане съемок в мокьюментари-жанре. Марии Ароновой дают играть, как она пожелает, и пишут для нее очаровательные гэги. Например, совершенно уморительно смотрится история с блокнотом, куда желающая прогрессировать Мария Павловна записывает слова вроде «имба» и «вайб», чтобы к месту и не к месту их употреблять. Если вы учились в педагогическом вузе, вполне возможно, что у вас тоже был такой блокнот, но антипод по своей природе: поскольку в нем преподаватели настоятельно советовали фиксировать цитаты Максима Горького и Константина Дмитриевича Ушинского о сути преподавания детям. И прочее веселье — камео Валерия Сюткина (внезапно выступающего буквально в качестве семейного психолога), общение с умной колонкой («Нет, ну что ты гений — это я погорячилась») и уже легендарный панчлайн о сокращении дробей.
Плохая новость в том, что фанатам первого сезона это может не понравиться: казалось бы, все драматургические конфликты уже разрешились и заход на второй круг выглядит не самым обязательным решением — та же школа, только в профиль. Впрочем, в сентябре никто никогда не учится в полную силу, так что хоронить продолжение все-таки рано. Двойки обычно исправляются, средний балл подтягивается, а даже самые строгие и дуболомные с виду учителя на деле в большинстве случаев оказываются приятными и чуткими людьми — и это, конечно, нужно держать в голове как таблицу умножения.
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