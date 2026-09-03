Фестиваль документального кино Beat Weekend анонсировал спецсобытия в Петербурге

C 10 по 20 сентября в 18 городов России возвращается Beat Weekend — региональная версия фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Организаторы опубликовали программу спецсобытий в Петербурге: зрителей ждет выступление «Нескучного хора», вечеринка Кабаре «ШУМ» в стиле Дэвида Боуи, а также мини-лекции экспертов по темам конкретных фильмов.

На Beat Weekend этого года покажут картины о Канье Уэсте, Джорджо Армани и Смешариках, финском архитекторе Алваре Аалто и фотографе Мартине Парре. Откроет фестиваль российская премьера «Твигги» Сэди Фрост о британской супермодели 1960-х. Среди новинок международной программы — «Овсянка для чемпионов» о чемпионате мира по приготовлению каши, «Лучшее лето» Тамры Дэвис о группах Beastie Boys, Sonic Youth и Foo Fighters.

Вечеринка в стиле Боуи на площадке Кабаре «ШУМ» состоится 10 сентября , после показа байопика о музыканте в кинотеатре «Аврора». 12 сентября в 20:00 на Новой сцене Александринского театра состоится еще один показ «Боуи: последняя глава». «Нескучный хор» готовит к сеансу хоровое интро. 14 сентября в 19:00 в «Авроре» мини-лекцию к фильму прочитает исследователь современного искусства, сотрудница Эрмитажа Анна Тыренко.

11 сентября в 19:00 фильм «Твигги» в «Авроре» представит основательница Pop-Up Gallery Катя Попова. В тот же день на «Ленфильме» пройдет показ дока «Биостанция Анива: дело длинной воли» о людях, которые строят на краю Сахалина научный центр будущего, — предисловие к нему готовит кандидат биологических наук Павел Глазков.

13 сентября в 18:00 перед показом фильма «Аалто» в Cinéma Michèle выступит историк архитектуры Ксения Малич. Там же 12 сентября в 18:30 перед сеансом «"Сделано в Милане": история Армани и итальянской моды» мини-лекцию прочитает историк костюма Ольга Хорошилова.

12 сентября в 17:00 на Новой сцене Александринки покажут картину «Я — Мартин Парр» с предисловием фотографов Алексея Ерусланова и Евгении Парфеновой. «20 лет со Смешариками» 12 сентября в 17:00 в «Авроре» представит сценаристка мультсериала Елена Корнилова.

Beat Weekend продлится в Петербурге с 10 по 20 сентября. Полное расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.

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