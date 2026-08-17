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Кино и сериалы

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Канье Уэст со Смешариками: фестиваль Beat Weekend объявил программу 2026 года

Показы документального кино с 10 по 20 сентября откроет российская премьера «Твигги» Сэди Фрост об одной из главных моделей 1960-х.

«Канье Уэст: Во имя кого?» (реж. Нико Бальестерос)
AMSI Entertainment, NB Studios, Foundation Media Partners, 2025

«Канье Уэст: Во имя кого?» (реж. Нико Бальестерос)

C 10 по 20 сентября в 18 городов России возвращается Beat Weekend — региональная версия фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В программу этого года вошли картины о Канье Уэсте и Дэвиде Боуи, Джорджо Армани и Смешариках, финском архитекторе Алваре Аалто и фотографе Мартине Парре. Откроет Beat Weekend российская премьера «Твигги» Сэди Фрост о британской супермодели 1960-х.

«Я — Мартин Парр», «Двадцать лет со Смешариками», «Аалто», «Бег — это свобода», а также архитектурные хиты «Время брутализма» и «Модернизм, Inc.» вошли в подборку за прошлые годы Best of Beat. Среди новинок международной программы — «Овсянка для чемпионов» о чемпионате мира по приготовлению каши, «Лучшее лето» Тамры Дэвис о группах Beastie Boys, Sonic Youth и Foo Fighters. Фильм путешественника Александра Федорова «Биостанция Анива: дело длинной воли» расскажет о людях, которые строят на краю Сахалина научный центр будущего.

«Я — Мартин Парр» (реж. Ли Шульман)
1. Haut et Court Doc, Dogwoof, 2024 2. Film Soho, Soho Talent, Reel Time, 2024 3. Rogan Productions, 2025

«Я — Мартин Парр» (реж. Ли Шульман)

«Твигги» (реж. Сэди Фрост)
1. Haut et Court Doc, Dogwoof, 2024 2. Film Soho, Soho Talent, Reel Time, 2024 3. Rogan Productions, 2025

«Твигги» (реж. Сэди Фрост)

«Боуи: Последняя глава» (реж. Джонатан Стиасни)
1. Haut et Court Doc, Dogwoof, 2024 2. Film Soho, Soho Talent, Reel Time, 2024 3. Rogan Productions, 2025

«Боуи: Последняя глава» (реж. Джонатан Стиасни)

Фильм «Канье Уэст: Во имя кого?» в стиле cinéma vérité построен как хроника падения артиста: от президентской гонки и попыток переизобрести современную эстетику до скандальных интервью и краха многомиллиардной бизнес-империи. Док снял 18-летний студент арт-школы Нико Бальестерос, который должен был стать учеником Йе, но за шесть лет собрал более 3000 часов материала и превратил его в монументальное полотно о гениальности, хаосе и одиночестве.

Также покажут «Историю бетона» — док-триумфатор фестиваля «Сандэнс» этого года. Режиссер Джон Уилсон снял абсурдную комедию о бетоне, раскрывая историю стройматериала по голливудской формуле успешного блокбастера. В кадр попадают детский конкурс каменщиков, ультрамарафон в Квинсе, уроки вождения в Огайо и светский ужин с Ким Кардашьян.

Петербургские показы Beat Weekend пройдут с 10 по 20 сентября в «Авроре» и Out Cinema, кинотеатрах сетей «КАРО» и «Формула кино», а также на «Ленфильме». Расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.

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