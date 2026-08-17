Канье Уэст со Смешариками: фестиваль Beat Weekend объявил программу 2026 года

Фильм «Канье Уэст: Во имя кого?» в стиле cinéma vérité построен как хроника падения артиста: от президентской гонки и попыток переизобрести современную эстетику до скандальных интервью и краха многомиллиардной бизнес-империи. Док снял 18-летний студент арт-школы Нико Бальестерос, который должен был стать учеником Йе, но за шесть лет собрал более 3000 часов материала и превратил его в монументальное полотно о гениальности, хаосе и одиночестве.

Также покажут «Историю бетона» — док-триумфатор фестиваля «Сандэнс» этого года. Режиссер Джон Уилсон снял абсурдную комедию о бетоне, раскрывая историю стройматериала по голливудской формуле успешного блокбастера. В кадр попадают детский конкурс каменщиков, ультрамарафон в Квинсе, уроки вождения в Огайо и светский ужин с Ким Кардашьян.

Петербургские показы Beat Weekend пройдут с 10 по 20 сентября в «Авроре» и Out Cinema, кинотеатрах сетей «КАРО» и «Формула кино», а также на «Ленфильме». Расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.

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