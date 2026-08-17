Канье Уэст со Смешариками: фестиваль Beat Weekend объявил программу 2026 года

Показы документального кино с 10 по 20 сентября откроет российская премьера «Твигги» Сэди Фрост об одной из главных моделей 1960-х.
«Канье Уэст: Во имя кого?» (реж. Нико Бальестерос)
C 10 по 20 сентября в 18 городов России возвращается Beat Weekend — региональная версия фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В программу этого года вошли картины о Канье Уэсте и Дэвиде Боуи, Джорджо Армани и Смешариках, финском архитекторе Алваре Аалто и фотографе Мартине Парре. Откроет Beat Weekend российская премьера «Твигги» Сэди Фрост о британской супермодели 1960-х.
«Я — Мартин Парр», «Двадцать лет со Смешариками», «Аалто», «Бег — это свобода», а также архитектурные хиты «Время брутализма» и «Модернизм, Inc.» вошли в подборку за прошлые годы Best of Beat. Среди новинок международной программы — «Овсянка для чемпионов» о чемпионате мира по приготовлению каши, «Лучшее лето» Тамры Дэвис о группах Beastie Boys, Sonic Youth и Foo Fighters. Фильм путешественника Александра Федорова «Биостанция Анива: дело длинной воли» расскажет о людях, которые строят на краю Сахалина научный центр будущего.
Фильм «Канье Уэст: Во имя кого?» в стиле cinéma vérité построен как хроника падения артиста: от президентской гонки и попыток переизобрести современную эстетику до скандальных интервью и краха многомиллиардной бизнес-империи. Док снял 18-летний студент арт-школы Нико Бальестерос, который должен был стать учеником Йе, но за шесть лет собрал более 3000 часов материала и превратил его в монументальное полотно о гениальности, хаосе и одиночестве.
Также покажут «Историю бетона» — док-триумфатор фестиваля «Сандэнс» этого года. Режиссер Джон Уилсон снял абсурдную комедию о бетоне, раскрывая историю стройматериала по голливудской формуле успешного блокбастера. В кадр попадают детский конкурс каменщиков, ультрамарафон в Квинсе, уроки вождения в Огайо и светский ужин с Ким Кардашьян.
Петербургские показы Beat Weekend пройдут с 10 по 20 сентября в «Авроре» и Out Cinema, кинотеатрах сетей «КАРО» и «Формула кино», а также на «Ленфильме». Расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.
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