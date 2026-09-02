Начались съемки спортивного драмеди «Тренировка гнева» с Кологривым, Гармашом, Гухман и фигуристкой Евгенией Медведевой

Стартовали съемки фильма «Тренировка гнева» с Никитой Кологривым, Сергеем Гармашом и Полиной Гухман в главных ролях. Премьеру драмеди о женском футболе планируют на сентябрь 2027 года.

По сюжету главный тренер женской футбольной команды «Динамо» Николай Панфилов (Сергей Гармаш) попадает под культуру отмены из-за жесткой мотивационной речи в раздевалке. Тем временем у «Динамо» появляется серьезный конкурент с молодым и харизматичным тренером (Никита Кологривый) во главе. Чтобы спасти репутацию Панфилова, руководство приставляет к нему молодого психолога (Полина Гухман), которая учит его лучше понимать спортсменок и открывать для себя жизнь за пределами футбола.

Одну из ролей в картине исполнит фигуристка Евгения Медведева, а еще в съемках принимают участие звезды «Динамо»: Константин Тюкавин, Тимофей Маринкин и Курбан Расулов. В кадре появятся актеры Елена Яковлева, Александра Розанова, Фэйя Цзоу, Тиана Оквамо, Ульяна Чжан и певица Жасмин.