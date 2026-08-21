Смотрим новые фото Алисы Фрейндлих со съемок исторического сериала «Арсеньев»

Актриса сыграет императрицу Марию Федоровну, мать Николая II.
Осенью на экраны выходит историческая драма «Арсеньев» о военном и этнографе времен Российской империи. Заглавную роль Владимира Арсеньева, реального исторического деятеля, исполнил артист Евгений Миронов. Создатели поделились с Собака.ru эксклюзивными кадрами с Алисой Фрейндлих — актриса сыграет в сериале императрицу Марию Федоровну, мать Николая II.
По сюжету в 1905 году капитан Арсеньев совмещает военную службу, тайные поручения Генштаба и исследовательскую работу. На фоне интриг на службе и напряженных отношений в семье он участвует в экспедициях, занимается наукой, пишет книги и постепенно становится заметной фигурой не только в военной, но и в общественной жизни как края, так и всей России. Исторические потрясения меняют его судьбу, а желание сохранить верность стране оборачивается новыми испытаниями. История Арсеньева — это путь человека в переломные моменты его собственной жизни и жизни страны.
Вместе с Мироновым и Фрейндлих в кадре появятся Александра Урсуляк, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ондасын Бесикбасов и Авангард Леонтьев. Режиссером проекта стал Дмитрий Киселев («Лондонград. Знай наших»).
Прототип главного героя Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Петербурге, а умер в сентябре 1930-го во Владивостоке. Путешественник, этнограф и военный востоковед, он проводил экспедиции по исследованию горных районов Уссурийского края. За 26 лет военной службы Владимир прошел путь до подполковника. В 1911—1915 годах разработал и возглавил ряд секретных экспедиций по борьбе с китайскими бандитами, нелегальными иммигрантами и лесными браконьерами.
Работу над картиной начали в 2021 году с создания первой версии сценария. Съемки стартовали в октябре 2023-го на мысе Тобизина — самой южной точке острова Русский во Владивостоке — и завершились в декабре 2024-го в Москве. Специально для сериала в кинопарке «Москино» выстроили декорацию дальневосточного города с воссозданным историческим обликом Владивостока начала XX века: морской рыбный порт, квартал Миллионка, пожарная каланча, дом губернатора, казармы и склады.
В проекте занято более 100 актеров, для которых создали свыше 200 исторических костюмов. Снимал сериал оператор-постановщик Владимир Башта («Челюскин. Первые», «Конек-Горбунок»).
«Арсеньев» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, а телепремьера состоится на канале «Россия». Точную дату релиза объявят позже.
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