В Петербурге открывается Lendoc Film Festival — 2026 (с премьерой Романа Михайлова «Песни джиннов»!)

С 20 по 22 августа в Петербурге состоится седьмой международный кинофестиваль Lendoc Film Festival (LEFF). В смотре этого года участвуют 40 фильмов из 13 стран. На конкурсе игрового кино среди прочих представят новый фильм Романа Михайлова «Песни джиннов» — премьера прошла в апреле этого года на Московском международном кинофестивале, а петербургским зрителям картину покажут впервые.

Организатор фестиваля «Лендок» — старейшая студия документального кино в стране. Объединение не прекращало работу во время блокады Ленинграда: сотрудники снимали фронтовую хронику и уникальные кадры осажденного города. В разные годы на базе студии работали режиссеры Ефим Учитель, Павел Коган, Семен Аранович, Александр Гутман и Алексей Учитель.

За прошлые сезоны LEFF посетили более 35 000 зрителей, в том числе молодые авторы из Якутии, Башкортостана, Алтая, Красноярска, Хабаровска. На Lendoc Film Festival этого года пригласили кинематографистов из России, Индии, Таджикистана, Ирана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Индонезии, Мавритании и Латвии.

Фестиваль откроет премьерный показ «Дедмобиля» — нового фильма Владимира Котта с Юрием Стояновым в главной роли. Комедию о шофере, который изображает водителя беспилотного такси, представят за три месяца до выхода в широкий прокат: показы в кинотеатрах планируют с 26 ноября этого года.

Lendoc Film Festival пройдет с 20 по 22 августа. Вход на мероприятия будет бесплатным — полная программа и регистрация доступны на сайте.

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