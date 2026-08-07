Что смотреть дома на этой неделе: новый сезон «Теда Лассо», хоррор «Последний дом» и «Осколки» Райана Мерфи

А также — комедия «Коп-звезда» с Анастасией Красовской и Никитой Панфиловым, документальный фильм-концерт Джеймса Кэмерона о Билли Айлиш, анимационные «Звездные войны: Видения — Девятый джедай», детектив «Стерлинг Поинт», мультсериал «Рики Джервейс: Уличные коты» плюс новые серии «Ста лет одиночества» и «Моей жизни с мальчиками Уолтер». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Тед Лассо», 4 сезон (18+)
Новый сезон одного из самых добрых и симпатичных комедийных сериалов последних лет — хотя изначально создатели планировали остановиться на трех. В продолжении заскучавший в Канзасе тренер Тед Лассо (Джейсон Судейкис) возвращается в Лондон, чтобы на этот раз взяться за женскую футбольную команду. Подробностей сюжета пока немного, но известно, что к своим ролям вернутся почти все основные актеры — Брендан Хант, Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстин и Джереми Свифт.
С 4 августа, Apple TV
Сериал «Осколки» / The Shards, премьера (18+)
Экранизация одноименного романа автора «Американского психопата» Брета Истона Эллиса, которой занялся великий и ужасный шоураннер Райан Мерфи (франшиза «Американская история» и многое другое). В ней в начале 80-х события разворачиваются вокруг группы старшеклассников из элитной частной школы в Лос-Анджелесе: приход в класс нового ученика знаменует собой начало серии жестоких убийств. В касте — Игби Ригни, Гомер Гир, Кайя Гербер и другие.
С 5 августа, HBO
Фильм «Последний дом» / The Last House, премьера (18+)
Хоррор Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана») с необычной завязкой — таинственная потусторонняя сила несколько лет не дает семейной паре (Вагнер Моура из «Секретного агента» и Грета Ли из «Прошлых жизней») и их двоим детям выйти из своего дома, а на горизонте постепенно начинает маячить еще более опасная аномалия. Сценарий написал Мэттью Робинсон, автор «Удачи, веселья, не сдохни».
С 7 августа, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Коп-звезда», премьера (16+)
Комедия о майоре полиции Китаеве (Никита Панфилов), слегка потерявшем связь с реальностью после того, как на него свалилась популярность в соцсетях. Баланс медийности и повседневной работы принудительно приходится исправлять с помощью очень серьезно относящейся к делу стажерки Ники (Анастасия Красовская) — которая, впрочем, тоже оказалась весьма любимым в интернете персонажем. Проект снял Виталий Дудка, известный по фильму «Нейробатя».
С 3 августа, «Кинопоиск», «Иви», Premier, ТНТ
Сериал «Звездные войны: Видения — Девятый джедай» / Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi, премьера (18+)
Аниме-сериал, основанный на первом эпизоде антологии «Звездные войны: Видения» — история строится вокруг юной девушки-джедая Кары, которая ищет себе подобных по всей галактике. Автором проекта стал Кэндзи Камияма (главная его работа — «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»).
С 5 августа, Disney+
Сериал «Стерлинг Поинт» / Sterling Point, премьера (18+)
Детектив о семейных скелетах в шкафу, спродюсированный создателями «Сплетницы». Девушка Энни (Элла Рубин из «Дожить до рассвета») все свои 17 лет прожила в Нью-Йорке, но внезапно получила в наследство от дедушки целый остров в Канаде. Там ей предстоит узнать много интересных подробностей о своих родственниках. Кроме нее в сериале снялись Кин Руффало, Амели Хеферль и Бо Брагасон.
С 5 августа, Prime Video
Сериал «Сто лет одиночества» / Cien Años de Soledad, 1-я часть 2 сезона (18+)
Первая в истории экранизация романа лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсия Маркеса — сняли ее колумбийские соотечественники писателя Лаура Мора Ортега и Алекс Гарсиа Лопес.
Сверхмасштабную и сложную историю семьи Буэндиа и города Макондо даже не стали пытаться вместить в фильм, а сделали сериал из двух сезонов по 8 эпизодов: первый вышел в 2024 году, второй стартует в 2026-м.
С 5 августа, Netflix
Сериал «Моя жизнь с мальчиками Уолтер» / My Life with the Walter Boys, 3 сезон (18+)
Третий сезон экранизации подросткового бестселлера Эли Новак о недавно осиротевшей 15-летней Джеки из Нью-Йорка (Никки Родригес, «У меня на районе»), которая вынужденно переехала в Колорадо к семье Уолтерсов — счастливым родителям семи сыновей и одной дочери. Четвертую порцию их приключений создатели уже анонсировали заранее: предварительно, она выйдет в следующем году.
С 6 августа, Netflix
Сериал «Рики Джервейс: Уличные коты» / Ricky Gervais Alley Cats, премьера (18+)
Мультипликационная черная комедия о компании бродячих британских котов, которые ведут себя насколько неполиткорректно и вызывающе, настолько и обаятельно. Главное в сериале — его создатель: Рики Джервейс в свое время придумал оригинальный «Офис», ставший сначала хитом на родине, а затем и общемировым феноменом. К слову, главного героя, кота по имени Гас, озвучил он сам.
C 7 августа, Netflix
Фильм «Билли Айлиш: Ударь меня жёстко и нежно. Концертный тур в 3D» / Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D (18+)
Документальный фильм о концертном туре популярной певицы, за который взялся легендарный Джеймс Кэмерон — записи выступлений в нем сменяются очень личными интервью самой Билли и ее брата, музыканта Финнеаса О’Коннелла.
С 9 августа, Paramount+
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