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Кино и сериалы

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Что смотреть дома на этой неделе: новый сезон «Теда Лассо», хоррор «Последний дом» и «Осколки» Райана Мерфи

А также — комедия «Коп-звезда» с Анастасией Красовской и Никитой Панфиловым, документальный фильм-концерт Джеймса Кэмерона о Билли Айлиш, анимационные «Звездные войны: Видения — Девятый джедай», детектив «Стерлинг Поинт», мультсериал «Рики Джервейс: Уличные коты» плюс новые серии «Ста лет одиночества» и «Моей жизни с мальчиками Уолтер». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Ruby's Tuna, Universal Television, Doozer, Warner Bros. Television, 2026

Сериал «Тед Лассо», 4 сезон (18+)

Новый сезон одного из самых добрых и симпатичных комедийных сериалов последних лет — хотя изначально создатели планировали остановиться на трех. В продолжении заскучавший в Канзасе тренер Тед Лассо (Джейсон Судейкис) возвращается в Лондон, чтобы на этот раз взяться за женскую футбольную команду. Подробностей сюжета пока немного, но известно, что к своим ролям вернутся почти все основные актеры — Брендан Хант, Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстин и Джереми Свифт.

С 4 августа, Apple TV

20th Television, Ryan Murphy Television, 2026

Сериал «Осколки» / The Shards, премьера (18+)

Экранизация одноименного романа автора «Американского психопата» Брета Истона Эллиса, которой занялся великий и ужасный шоураннер Райан Мерфи (франшиза «Американская история» и многое другое). В ней в начале 80-х события разворачиваются вокруг группы старшеклассников из элитной частной школы в Лос-Анджелесе: приход в класс нового ученика знаменует собой начало серии жестоких убийств. В касте — Игби Ригни, Гомер Гир, Кайя Гербер и другие.

С 5 августа, HBO

3 Arts Entertainment, Carrousel Studios, Chernin Entertainment, Rocket Science, Thank You Pictures, 2026

Фильм «Последний дом» / The Last House, премьера (18+)

Хоррор Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана») с необычной завязкой — таинственная потусторонняя сила несколько лет не дает семейной паре (Вагнер Моура из «Секретного агента» и Грета Ли из «Прошлых жизней») и их двоим детям выйти из своего дома, а на горизонте постепенно начинает маячить еще более опасная аномалия. Сценарий написал Мэттью Робинсон, автор «Удачи, веселья, не сдохни».

С 7 августа, Netflix

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Dudka Films, Кинотека, ТНТ, 2026

Сериал «Коп-звезда», премьера (16+)

Комедия о майоре полиции Китаеве (Никита Панфилов), слегка потерявшем связь с реальностью после того, как на него свалилась популярность в соцсетях. Баланс медийности и повседневной работы принудительно приходится исправлять с помощью очень серьезно относящейся к делу стажерки Ники (Анастасия Красовская) — которая, впрочем, тоже оказалась весьма любимым в интернете персонажем. Проект снял Виталий Дудка, известный по фильму «Нейробатя».

С 3 августа, «Кинопоиск», «Иви», Premier, ТНТ

Lucasfilm Animation, Lucasfilm Ltd., Production I.G., 2026

Сериал «Звездные войны: Видения — Девятый джедай» / Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi, премьера (18+)

Аниме-сериал, основанный на первом эпизоде антологии «Звездные войны: Видения» — история строится вокруг юной девушки-джедая Кары, которая ищет себе подобных по всей галактике. Автором проекта стал Кэндзи Камияма (главная его работа — «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»).

С 5 августа, Disney+

Amazon MGM Studios, Fake Empire, LuckyChap, Propeller Studios, 2026

Сериал «Стерлинг Поинт» / Sterling Point, премьера (18+)

Детектив о семейных скелетах в шкафу, спродюсированный создателями «Сплетницы». Девушка Энни (Элла Рубин из «Дожить до рассвета») все свои 17 лет прожила в Нью-Йорке, но внезапно получила в наследство от дедушки целый остров в Канаде. Там ей предстоит узнать много интересных подробностей о своих родственниках. Кроме нее в сериале снялись Кин Руффало, Амели Хеферль и Бо Брагасон.

С 5 августа, Prime Video

Dynamo, 2024

Сериал «Сто лет одиночества» / Cien Años de Soledad, 1-я часть 2 сезона (18+)

Первая в истории экранизация романа лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсия Маркеса — сняли ее колумбийские соотечественники писателя Лаура Мора Ортега и Алекс Гарсиа Лопес.

Сверхмасштабную и сложную историю семьи Буэндиа и города Макондо даже не стали пытаться вместить в фильм, а сделали сериал из двух сезонов по 8 эпизодов: первый вышел в 2024 году, второй стартует в 2026-м.

С 5 августа, Netflix

Komixx Entertainment, Nomadic Pictures, Sony Pictures Television, iGeneration Studios, 2025

Сериал «Моя жизнь с мальчиками Уолтер» / My Life with the Walter Boys, 3 сезон (18+)

Третий сезон экранизации подросткового бестселлера Эли Новак о недавно осиротевшей 15-летней Джеки из Нью-Йорка (Никки Родригес, «У меня на районе»), которая вынужденно переехала в Колорадо к семье Уолтерсов — счастливым родителям семи сыновей и одной дочери. Четвертую порцию их приключений создатели уже анонсировали заранее: предварительно, она выйдет в следующем году.

С 6 августа, Netflix

Derek Productions, Shush Creative, Blink Industries, Netflix Animation, 2026

Сериал «Рики Джервейс: Уличные коты» / Ricky Gervais Alley Cats, премьера (18+)

Мультипликационная черная комедия о компании бродячих британских котов, которые ведут себя насколько неполиткорректно и вызывающе, настолько и обаятельно. Главное в сериале — его создатель: Рики Джервейс в свое время придумал оригинальный «Офис», ставший сначала хитом на родине, а затем и общемировым феноменом. К слову, главного героя, кота по имени Гас, озвучил он сам.

C 7 августа, Netflix

Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures, 2026

Фильм «Билли Айлиш: Ударь меня жёстко и нежно. Концертный тур в 3D» / Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D (18+)

Документальный фильм о концертном туре популярной певицы, за который взялся легендарный Джеймс Кэмерон — записи выступлений в нем сменяются очень личными интервью самой Билли и ее брата, музыканта Финнеаса О’Коннелла.

С 9 августа, Paramount+

Рубрика:
Что смотреть дома

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