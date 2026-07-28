Вышел трейлер киносказки «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» с Колокольниковым, Ходченковой, Чеботаревым и Яценко

В сети появился трейлер фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный». Вторая часть кинотрилогии по мотивам сказки Александра Волкова выйдет на экраны в 2027 году.

В главных ролях появятся Катя Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джюс), Яна Сексте (Рамина), Александр Яценко (Лестар) и джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка). Голос Тотошке подарит актер Денис Власенко. Имя артиста, который сыграл Гудвина, пока держат в секрете.

По сюжету Элли, Тотошка, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев добрались до Изумрудного города. Волшебник Гудвин обещает исполнить их желания, если герои раздобудут колдовскую бурю мстительной ведьмы Бастинды. Друзья отправляются в опасную и загадочную Фиолетовую страну: им предстоит вмешаться в коварные планы ведьмы и столкнуться с ее приспешниками, Летучими обезьянами.