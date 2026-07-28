Вышел трейлер киносказки «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» с Колокольниковым, Ходченковой, Чеботаревым и Яценко

Фэнтези-блокбастер по книгам Александра Волкова покажут в 2027 году.
В сети появился трейлер фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный». Вторая часть кинотрилогии по мотивам сказки Александра Волкова выйдет на экраны в 2027 году.
В главных ролях появятся Катя Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джюс), Яна Сексте (Рамина), Александр Яценко (Лестар) и джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка). Голос Тотошке подарит актер Денис Власенко. Имя артиста, который сыграл Гудвина, пока держат в секрете.
По сюжету Элли, Тотошка, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев добрались до Изумрудного города. Волшебник Гудвин обещает исполнить их желания, если герои раздобудут колдовскую бурю мстительной ведьмы Бастинды. Друзья отправляются в опасную и загадочную Фиолетовую страну: им предстоит вмешаться в коварные планы ведьмы и столкнуться с ее приспешниками, Летучими обезьянами.
В основе кинотрилогии — цикл повестей советского писателя Александра Волкова о Волшебнике Изумрудного города, написанный по мотивам сказки американца Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Режиссером экранизации стал Игорь Волошин («Медея», «90-е. Весело и громко»).
Первый фильм Волошина по волковской вселенной — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — вышел в прокат 1 января 2025 года. Картина рассказала о пути главных героев в Изумрудный город на поиски Гудвина.
Сценарий сиквела написали Роман Кантор и Сергей Козин. Снимали фильм в Москве и Московской области, а также в Казахстане.
Дмитрий Чеботарев
Актер, играет Урфина Джюса
Во второй части Урфин Джюс становится более изворотливым и хитрым. Он все ближе к своей, как ему кажется, заветной мечте о власти. При этом он гораздо больше взаимодействует с нашей дружной компанией, и эти отношения развиваются очень непросто. Иногда они оказываются по одну сторону, иногда — по разные, герои могут его простить, а он снова совершает ошибки. Урфин уже не существует отдельной линией — он напрямую связан с главными героями и влияет на происходящее.
Мне кажется, что в основе его характера лежит страх одиночества и страх остаться нереализованным. На самом деле самое сильное желание Урфина Джюса — чтобы его любили. Просто он пока не понимает, что такое настоящая любовь. Он считает, что если его будут бояться, восхищаться им, подчиняться ему, то это и есть любовь. Но постепенно ему предстоит понять, что настоящая близость рождается из дружбы, прощения и готовности идти навстречу другому человеку.
«Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» выйдет на экраны 1 января 2027 года.
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