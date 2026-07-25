Валерий Шубинский и Юрий Сапрыкин выступят на спецпоказе «Разбудите Леночку» в Cinéma Michèle

В кинозале Cinéma Michèle покажут легендарную немую комедию «Разбудите Леночку» — первый фильм, снятый по сценарию драматурга Евгения Шварца и поэта Николая Олейникова. Фильм покажут в живом музыкальном сопровождении контрабасиста Владимира Волкова.

Сразу после сеанса историк литературы Валерий Шубинский и директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин расскажут о том, как два ленинградских писателя придумали девочку Леночку, как связаны обэриуты и кино, и зачем в 2026 году смотреть немую комедию про школьницу, опаздывающую на уроки из-за любви к чтению.

Картина вышла в 1934 году, привела в восторг Сергея Эйзенштейна и имела такой успех, что серию о Леночке решили продолжить. Главную роль в этой эксцентричной истории сыграла Янина Жеймо, рассказали в пресс-службе музея ОБЭРИУ. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра.

Николай Олейников — поэт и писатель, участник объединения ОБЭРИУ, главный редактор журналов «Ёж» и «Чиж», создатель первых советских комиксов про Макара Свирепого и соавтор сценария фильма о Леночке.