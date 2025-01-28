Эксклюзив Собака.ru! Бар-ресторан и кинотеатр Michèle откроются в мае в «Англетере»

Игорь Белявский

Продюсер проекта — специально для Собака.ru:

Открытие ресторана для меня — это приоткрытие внутреннего мира, создание дома, где эмоции, пристрастия и мировоззрение артефактами переплетаются в атмосфере. Так случилось с самым первым рестораном «Счастье» на Рубинштейна 15/17 в 2008, когда знакомство с Лидой, моей первой женой, и ожидание сына определили концепцию; так было на Конюшенной площади с громкой триадой десятых и рядом других проектов того времени…

Спустя десятилетие, метаморфозы, путешествия, эмоции, рождение дочки и разъединение нас, накопили созидательный аспект, который захотелось воплотить вместе с командой «Счастье» в новом проекте.

Michèle — сфантазированный, вдохновленный легендами и близостью Исаакиевского Собора женский образ прекрасного ангела, который приносит добро и вдохновение в современный мир. Здесь читается любовь к прошлому столетию, брассеришный Париж с беззаботными прогулками, элегантные акценты нео-романтики и коктейльно-гастрономический синтез впечатлений в авторском исполнении шефов. Команда дополняет высокий контекст задумок своими гранями, что делает проект заявкой на уникальное место притяжения в историческом центре Санкт-Петербурга