Стартовали съемки лирической комедии «Отцовский клуб» с Юрием Насоновым и Макаром Хлебниковым

В центре истории — несколько мужчин разного возраста, которые встречаются в роддоме в ожидании партнерских родов.
Режиссер Владимир Котт приступил к съемкам фильма «Отцовский клуб». Главные роли в фильме исполнили Юрий Насонов, Макар Хлебников, Михаил Пореченков, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк.
Дима (играет Юрий Насонов) готовится к рождению первенца и уверен, что предусмотрел все. Но в самый важный день события выходят из-под контроля: роды начинаются раньше срока, а незадолго до этого объявляется его родной отец, исчезнувший больше двадцати лет назад.
В роддоме Дима оказывается в комнате ожидания вместе с четырьмя мужчинами. Андрей (Сергей Бурунов) спустя тридцать лет получает второй шанс стать отцом, но боится повторить прежние ошибки. Молодому диджею Арсению (Макар Хлебников) предстоит принять не только собственного ребенка, но и сына любимой женщины.
Вспыльчивый строитель Гена (Виктор Хориняк) вместе с женой много лет пытался стать родителем, а Михалыч (Михаил Пореченков) решился на рождение ребенка в зрелом возрасте. За несколько часов случайные знакомые успевают поспорить, повздорить, поделиться страхами и создать собственный «Отцовский клуб».
В картине также снимаются Елена Яковлева, Павел Ворожцов, Елена Валюшкина, Денис Власенко, Таисия Вилкова, Дарья Верещагина, Олег Каменщиков, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Мария Пореченкова, Софья Аржаных и другие.
Продюсерами проекта выступили Георгий Малков (фильм «Мамы») и Ясмина Бен Аммар.
16+
Комментарии (0)