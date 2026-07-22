Стартовали съемки лирической комедии «Отцовский клуб» с Юрием Насоновым и Макаром Хлебниковым

Режиссер Владимир Котт приступил к съемкам фильма «Отцовский клуб». Главные роли в фильме исполнили Юрий Насонов, Макар Хлебников, Михаил Пореченков, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк.

Дима (играет Юрий Насонов) готовится к рождению первенца и уверен, что предусмотрел все. Но в самый важный день события выходят из-под контроля: роды начинаются раньше срока, а незадолго до этого объявляется его родной отец, исчезнувший больше двадцати лет назад.

В роддоме Дима оказывается в комнате ожидания вместе с четырьмя мужчинами. Андрей (Сергей Бурунов) спустя тридцать лет получает второй шанс стать отцом, но боится повторить прежние ошибки. Молодому диджею Арсению (Макар Хлебников) предстоит принять не только собственного ребенка, но и сына любимой женщины.