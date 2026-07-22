Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Стартовали съемки лирической комедии «Отцовский клуб» с Юрием Насоновым и Макаром Хлебниковым

В центре истории — несколько мужчин разного возраста, которые встречаются в роддоме в ожидании партнерских родов.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ВГТРК
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ВГТРК
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ВГТРК

Режиссер Владимир Котт приступил к съемкам фильма «Отцовский клуб». Главные роли в фильме исполнили Юрий Насонов, Макар Хлебников, Михаил Пореченков, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк.

Дима (играет Юрий Насонов) готовится к рождению первенца и уверен, что предусмотрел все. Но в самый важный день события выходят из-под контроля: роды начинаются раньше срока, а незадолго до этого объявляется его родной отец, исчезнувший больше двадцати лет назад.

В роддоме Дима оказывается в комнате ожидания вместе с четырьмя мужчинами. Андрей (Сергей Бурунов) спустя тридцать лет получает второй шанс стать отцом, но боится повторить прежние ошибки. Молодому диджею Арсению (Макар Хлебников) предстоит принять не только собственного ребенка, но и сына любимой женщины.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ВГТРК
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ВГТРК

Вспыльчивый строитель Гена (Виктор Хориняк) вместе с женой много лет пытался стать родителем, а Михалыч (Михаил Пореченков) решился на рождение ребенка в зрелом возрасте. За несколько часов случайные знакомые успевают поспорить, повздорить, поделиться страхами и создать собственный «Отцовский клуб».

В картине также снимаются Елена Яковлева, Павел Ворожцов, Елена Валюшкина, Денис Власенко, Таисия Вилкова, Дарья Верещагина, Олег Каменщиков, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Мария Пореченкова, Софья Аржаных и другие.

Продюсерами проекта выступили Георгий Малков (фильм «Мамы») и Ясмина Бен Аммар.

16+

Звезда «Сводишь с ума» актер Юрий Насонов: «Я социальный лубрикант: люблю объединять людей и чтобы всем было кайфово»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: