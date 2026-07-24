Что смотреть дома на этой неделе: «День разоблачения» Спилберга, «Мандалорец и Грогу» и «Очень страшное кино 6»

А также — детективный триллер «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым и Мариной Васильевой, спин-офф «Теории большого взрыва» «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную», фэнтези-драма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом, «Пропасть» с Марком Эйдельштейном и новый сезон «Звездного пути». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«День разоблачения» / Disclosure Day (18+)
Возвращение Стивена Спилберга к сайнс-фикшену о контактах людей с внеземным разумом. В этот раз в центре истории о раскрытии правды о существовании инопланетян оказываются девушка-метеоролог (Эмили Блант) и одержимый рассказать всему миру про пришельцев энтузиаст (Джош О’Коннор). Также в фильме снялись Колин Ферт, Колман Доминго и Уайатт Рассел. Подробнее о фильме — в нашей рецензии.
С 21 июля, Prime Video
Фильм «Мандалорец и Грогу» / The Mandalorian & Grogu (18+)
Полнометражный фильм из вселенной «Звездных войн» — картина станет логическим продолжением сериала о приключениях охотника за головами Дина Джарина (Педро Паскаль) и его симпатичного напарника Грогу (он же Малыш Йода).
Также в касте — звезда «Чужого» и «Аватара» Сигурни Уивер и Джереми Аллен Уайт из «Медведя». Режиссером проекта остался Джон Фавро.
С 21 июля, Prime Video
«Очень страшное кино 6» / Scary Movie 6 (18+)
Успешное в кассовом плане возвращение культовой комедийной франшизы с авторами первых двух частей. Братья Шон и Марлон Уайансы вновь написали сценарий (вместе с отцом, Киненом Айвори и еще одним братом, Крэйгом) и вернулись к своим ролям. С годами ничего не меняется: шутки про расизм и прочие неполиткорректные развлечения плюс пародии на все на свете популярные хорроры — от «Крика» до «Грешников», «Орудий», «Субстанцию» и так далее.
C 21 июля, Prime Video
Сериал «Похищение», премьера (18+)
Детектив Кирилла Плетнева («Без меня» и «Оффлайн») о капитане полиции Аглае (Марина Васильева) и профессиональном розыскнике пропавших детей Всеволоде (Тимофей Трибунцев) — вместе им предстоит попытаться найти бесследно исчезнувшего пятилетнего внука популярного дирижера (Артур Ваха). Также в сериале снялись Дмитрий Куличков, Егор Кенжаметов, Риналь Мухаметов и Изабель Эйдлен.
С 24 июля, Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Очень древняя Русь» (16+)
Комедия, спродюсированная братьями Андреасян, в котором древнерусские времена причудливо смешиваются с аналогами современной реальности: тюнинговыми подковами для лошадей, теремами красоты, голубями-доставщиками и тому подобным. История строится вокруг непутевого Ивана (Антон Богданов) и его остывших отношений с бывшей женой Василисой (Янина Студилина). Роль сказителя Садко сыграл Никита Кологривый, а режиссером проекта стал Ашот Кещан («Афродеревня»).
С 20 июля, ТНТ, «Кинопоиск», Premier, «Иви»
Фильм «Смерть Робин Гуда» / The Death of Robin Hood (18+)
Фильм студии A24 Майкла Сарноски («Свинья») с Хью Джекманом в роли постаревшего и глубоко уставшего от жизни Робин Гуда, который на этом фоне оказывается втянутым в авантюру с печальным исходом. Также в фильме снялись Джоди Комер, Билл Скарсгард и Мюррэй Бартлетт.
С 21 июля, Prime Video
Фильм «Властелины вселенной» / Masters of the Universe (18+)
Игровая версия популярного мультсериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной», в которой оказавшийся на Земле инопланетный принц Адам (Николас Галицин) находит волшебный меч и вместе с командой бросает вызов злодею Скелетору (Джаред Лето). Также в фэнтези сыграли Идрис Эльба, Камила Мендес, Морена Баккарин и другие, а режиссером стал Трэвис Найт («Бамблби»).
C 22 июля, Prime Video
Фильм «Петрушка» (6+)
Комедия Павла Воронина («Ухожу красиво») о неуверенном в себе поваре Пете (Александр Метелкин), которому помогает в работе в престижном ресторане говорящая (и не очень-то политкорректная) наручная кукла из детства (ее озвучивает Гарик Харламов). Также в касте — Никита Кологривый, Стася Милославская, Виктор Логинов и Людмила Артемьева.
С 23 июля, Okko
Сериал «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную» / Stuart Fails to Save the Universe, премьера (18+)
Спин-офф «Теории большого взрыва» о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме (Кевин Сассмэн), который сломал устройство Шелдона и Леонарда и теперь с друзьями пытается его починить, чтобы Вселенная не схлопнулась. Сценарий написали авторы оригинального шоу Чак Лорри и Билл Прэди вместе с Заком Пенном («Мстители» и «Первому игроку приготовиться»).
С 23 июля, Max
Сериал «Звездный путь: Странные новые миры» / Star Trek: Strange New Worlds, 4 сезон (18+)
Новые приключения героев спин-оффа сериала «Звездный путь» — это предыстория, в которой речь идет о временах, когда Джеймс Тиберий Кирк (Пол Уэсли) еще не занял капитанское кресло «Энтерпрайза». Легендарным кораблем тут управляет капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), а офицером по науке назначен Спок (Итан Пек). Над проектом работала большая команда сценаристов. Среди них — Алекс Куртцман, занимавшейся полнометражной дилогией «Стартрек» Джей Джей Абрамса.
С 24 июля, «Амедиатека»
Фильм «Пропасть» (12+)
Дебют режиссера Алексея Ионова в формате полного метра. Саша (Марк Эйдельштейн) и Даша (Тина Стойилкович) летят в свадебное путешествие — частный самолет, за штурвалом которого по стечению обстоятельств оказывается Дашин бывший бойфренд Артем (Степан Белозеров), терпит крушение. Теперь все трое остаются висеть над пропастью на парашютных стропах: внизу — лесной пожар, а между молодыми людьми — невыясненные отношения.
С 25 июля, «Кинопоиск » Wink, Okko, «Иви», «Кион»
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» / The Walking Dead: Dead City, 3 сезон (18+)
Третий сезон спин-оффа «Ходячих мертвецов» вновь посвящен лидеру группировки «Спасители» Нигану (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Кохан), которые возвращаются в постапокалиптический Манхэттен. Шоураннер проекта — Эли Хорн, уже давно участвующий во франшизе.
С 26 июля, AMC
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