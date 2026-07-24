Что смотреть дома на этой неделе: «День разоблачения» Спилберга, «Мандалорец и Грогу» и «Очень страшное кино 6»

Фильм «Мандалорец и Грогу» / The Mandalorian & Grogu (18+)

Полнометражный фильм из вселенной «Звездных войн» — картина станет логическим продолжением сериала о приключениях охотника за головами Дина Джарина (Педро Паскаль) и его симпатичного напарника Грогу (он же Малыш Йода).

Также в касте — звезда «Чужого» и «Аватара» Сигурни Уивер и Джереми Аллен Уайт из «Медведя». Режиссером проекта остался Джон Фавро.

С 21 июля, Prime Video