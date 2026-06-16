Фильм «День разоблачения» — каким вышел новый сай-фай Стивена Спилберга?

В мировом прокате с успехом идет новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» — в нем живой классик возвращается к теме контактов с инопланетянами и правдоискательства. Собака.ru рассказывает, почему эта работа режиссера может вызвать как теплые ностальгические чувства, так и тоскливое ощущение безысходности.
Эксперт-кибербезопасник Дэниел (Джош О'Коннор) решается на отчаянный поступок — после восьми лет работы на околоправительственную контору Wardex он собирается обнародовать ее архивы. На паре десятков флешек — свидетельства существования пришельцев и экспериментов над ними со времен Розуэлльского инцидента. К тому же Дэниел прихватил с собой инопланетный артефакт, позволяющий проникать в чужой разум. Само собой, в погоню за ним и его подругой отправляются угрюмые мужчины на черных седанах под руководством директора Скэнлона (Колин Ферт), не заинтересованные в глобальных переменах в сознании человечества.
Параллельно с ведущей прогноза погоды на заштатном телеканале Маргарет (Эмили Блант) происходит нечто странное: она сначала начинает говорить на незнакомых языках (в том числе на русском), а потом и вовсе в прямом эфире выдает монолог, представляющий собой какое-то нечеловеческое щелканье. Разумеется, все это связано: в конечном итоге героям предстоит встретиться и попытаться открыть населению Земли всю правду — и сделать это будет очень непросто. Как и выяснить, почему незнакомые люди вдруг оказались связаны прочной телепатической нитью.
79-летний Стивен Спилберг возвращается к своей любимой теме — это новые «Близкие контакты третьей степени», встречающие его же относительно позднее «Секретное досье». Снова пришельцы, снова документы государственной важности, снова желание пролить свет на историю планетарного масштаба. Критиковать Спилберга в принципе не поворачивается язык: автор уже давно вписал себя в кинематографическую вечность — но всерьез относиться к «Дню разоблачения» тоже просто невозможно. Это дорогое (и, справедливости ради, очень бодро снятое) зрительское кино, которое идеально бы смотрелось примерно в 1985 году.
Мастер прекрасно играет на ностальгических чувствах — причем у поколения, выросшего на мифологии с зелеными человечками. В восприятии многих российских зрителей это девяностые годы в чистом виде — от телепрограммы «НЛО. Необъявленный визит» и заметок в газетах с письмами контактеров (зачастую людей с очевидными расстройствами психики) до сериала «Секретные материалы» и фейкового видео вскрытия пришельца. Кино оставляет именно такое ощущение: с одной стороны, это очаровательная терапевтическая ностальгия в жанре «дедушка опять рассказывает байки, но это же дедушка». Однако с другой все эти околорелигиозные разговоры и надежда на то, что мы не одни во Вселенной, выглядят уж слишком приторно и наивно.
Всем хочется, чтобы, как пел Егор Летов, кто-то на стол накрыл, машинку починил, платочком махнул и ветку нагнул. Проблема в другом: веры в то, что этот кто-то появится из неизведанных космических просторов и все исправит, с каждым годом становится все меньше. Спилберг в этом плане безусловный романтик, но парадоксальным образом все происходящее на экране оставляет не теплые чувства, а смутную неизбывную тоску: истина окажется не где-то рядом, а бесконечно далеко. За нами не прилетят, нас не спасут, мы не спасемся — потому что не заслужили. И, возможно, уже не заслужим.
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