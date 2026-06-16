Фильм «День разоблачения» — каким вышел новый сай-фай Стивена Спилберга?

Эксперт-кибербезопасник Дэниел (Джош О'Коннор) решается на отчаянный поступок — после восьми лет работы на околоправительственную контору Wardex он собирается обнародовать ее архивы. На паре десятков флешек — свидетельства существования пришельцев и экспериментов над ними со времен Розуэлльского инцидента. К тому же Дэниел прихватил с собой инопланетный артефакт, позволяющий проникать в чужой разум. Само собой, в погоню за ним и его подругой отправляются угрюмые мужчины на черных седанах под руководством директора Скэнлона (Колин Ферт), не заинтересованные в глобальных переменах в сознании человечества.

Параллельно с ведущей прогноза погоды на заштатном телеканале Маргарет (Эмили Блант) происходит нечто странное: она сначала начинает говорить на незнакомых языках (в том числе на русском), а потом и вовсе в прямом эфире выдает монолог, представляющий собой какое-то нечеловеческое щелканье. Разумеется, все это связано: в конечном итоге героям предстоит встретиться и попытаться открыть населению Земли всю правду — и сделать это будет очень непросто. Как и выяснить, почему незнакомые люди вдруг оказались связаны прочной телепатической нитью.