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Кино и сериалы

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Стартовали съемки второго сезона комедии «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым

Новый сезон, как и первый, будет состоять из 8 серий.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра START

Начались съемки продолжения комедийного сериала «Артист с большой дороги». В главной роли — Юрий Стоянов! Режиссером проекта выступил Сергей Малюгов, ранее известный по проектам «Два холма» и «Где лифт?».

В первом сезоне вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) после выхода из тюрьмы пытался добраться до награбленного, спрятанного в тайнике собственного дома. Для этого ему пришлось перевоплотиться в пожилую даму и устроиться няней к собственным внукам.

Во втором сезоне герою становится все сложнее скрывать свою тайну: кто-то копирует его стиль ограблений, и Артиста объявляют в розыск. Это осложняет его отношения с Татьяной и сыном. А из Твери в Торжок приезжает опытный следователь (Владимир Майзингер), для которого поимка легендарного вора — дело всей жизни.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра START

К своим ролям также вернулись Филипп Бледный («Папины дочки», «Два холма»), Юрий Ицков («Ивановы-Ивановы», «Время первых»), Анна Глаубэ («Бывшие»), Наталья Щукина («Хороший человек», «Гранд»), Александр Самойленко («Холоп»).

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре START и на телеканале «Россия». Дату выхода объявят позже.

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