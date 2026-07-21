Стартовали съемки второго сезона комедии «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым

Начались съемки продолжения комедийного сериала «Артист с большой дороги». В главной роли — Юрий Стоянов! Режиссером проекта выступил Сергей Малюгов, ранее известный по проектам «Два холма» и «Где лифт?».

В первом сезоне вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) после выхода из тюрьмы пытался добраться до награбленного, спрятанного в тайнике собственного дома. Для этого ему пришлось перевоплотиться в пожилую даму и устроиться няней к собственным внукам.

Во втором сезоне герою становится все сложнее скрывать свою тайну: кто-то копирует его стиль ограблений, и Артиста объявляют в розыск. Это осложняет его отношения с Татьяной и сыном. А из Твери в Торжок приезжает опытный следователь (Владимир Майзингер), для которого поимка легендарного вора — дело всей жизни.