Юрий Стоянов

О роли в сериале «Артист с большой дороги»:

Артист — это не просто кличка главного героя. Это прозвище иллюстрирует возможности этого человека: он очень артистичная натура. Свое умение быть разным он использовал не всегда во благо, но теперь ему предстоит сыграть няню собственных внуков! Роль няни в «Артисте с большой дороги» это продолжение мировой кинотрадиции таких фильмов как «Тутси», «В джазе только девушки», «Здравствуйте, я ваша тетя». Важно сказать, что мой герой — это не мужчина, который хочет быть женщиной, это мужчина, который вынужден переодеться и сыграть роль няни, потому что это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным.