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«Артист с большой дороги»: десяток образов и одна роль Юрия Стоянова в новом сериале Дмитрия Грибанова

Мастер перевоплощений — в комедийной истории об обретении семьи с почти дикенсовской моралью.

Главный герой сериала «Артиста с большой дороги» — опытный вор-рецидивист в исполнении актера Юрия Стоянова, который в поисках запрятанных денег вспоминает не только свое театральное прошлое, но и перевоплощается в няню для впервые увиденных внуков. Это третий проект за актерскую карьеру артиста, в котором главная роль писалась специально для Стоянова — и одновременно первый сериал, где актеру придется примерить на себе сразу 10 разных образов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «START»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «START»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «START»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «START»
Юрий Стоянов

О роли в сериале «Артист с большой дороги»:

Артист — это не просто кличка главного героя. Это прозвище иллюстрирует возможности этого человека: он очень артистичная натура. Свое умение быть разным он использовал не всегда во благо, но теперь ему предстоит сыграть няню собственных внуков! Роль няни в «Артисте с большой дороги» это продолжение мировой кинотрадиции таких фильмов как «Тутси», «В джазе только девушки», «Здравствуйте, я ваша тетя». Важно сказать, что мой герой — это не мужчина, который хочет быть женщиной, это мужчина, который вынужден переодеться и сыграть роль няни, потому что это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным.

Вместе с Юрием Стояновым в сериале сыграли Филипп Бледный («Папины дочки», «Два холма»), Юрий Ицков («Ивановы-Ивановы», «Время первых»), Анна Глаубэ («Бывшие»), Наталья Щукина («Хороший человек», «Гранд»), Антон Шаврин («Стрим»), Александр Самойленко («Холоп») и другие.

Премьера сериала «Артист с большой дороги» состоится 29 февраля в онлайн-кинотеатрах START и Wink.

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