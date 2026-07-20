«Квартет И» снимет романтическую комедию «Мой немолодой человек» с Ольгой Медынич и Викторией Исаковой

Студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, «Квартет И», киностудия «Стрела» и кинокомпания «Флагман» приступили к съемкам фильма «Мой немолодой человек».

В центре сюжета — успешный архитектор Женя (играет Леонид Барац), давно решивший, что для него любовь осталась в прошлом. Но случайная встреча с Юлей (София Лопунова), которая намного моложе него, меняет жизнь обоих. Теперь им предстоит решить, готовы ли они быть вместе, несмотря на разницу в возрасте и мнение окружающих.

В фильме также снимаются Виктория Исакова, Анжелика Варум, Ольга Медынич, Юлия Александрова, Сергей Епишев, Станислав Дужников и другие.