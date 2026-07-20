«Квартет И» снимет романтическую комедию «Мой немолодой человек» с Ольгой Медынич и Викторией Исаковой

Премьера в кинотеатрах состоится 4 марта 2027 года. Дистрибьютором выступает «Атмосфера Кино».
Студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, «Квартет И», киностудия «Стрела» и кинокомпания «Флагман» приступили к съемкам фильма «Мой немолодой человек».
В центре сюжета — успешный архитектор Женя (играет Леонид Барац), давно решивший, что для него любовь осталась в прошлом. Но случайная встреча с Юлей (София Лопунова), которая намного моложе него, меняет жизнь обоих. Теперь им предстоит решить, готовы ли они быть вместе, несмотря на разницу в возрасте и мнение окружающих.
В фильме также снимаются Виктория Исакова, Анжелика Варум, Ольга Медынич, Юлия Александрова, Сергей Епишев, Станислав Дужников и другие.
Режиссером картины стал Сергей Ильин, известный по фильму «Страсти по Матвею». Авторы сценария: Сергей Петрейков, Леонид Барац и Ростислав Хаит. Генеральными продюссерами выступили Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Александр Ильин, Георгий Шабанов, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Лариса Блажко и Сергей Петрейков.
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