Стала известна дата выхода сериала «Нам кранты» с Тосей Чайкиной, Макаром Хлебниковым и Тимофеем Трибунцивым

Все серии криминальной комедии появятся на платформе 31 июля. Вместе с этим был представлен основной трейлер сериала.
Сериал рассказывает историю трех друзей — Буслая, Сержанта и Мансура — которые мечтали быстро заработать, но случайно обрушили башенный кран на машину местного авторитета. Идея казалась им почти беспроигрышной: проникнуть на заброшенную стройку, распилить старый кран и сдать металл. Однако тщательно продуманный план рушится, когда многотонная конструкция падает прямо на автомобиль криминального босса.
Друзья оказываются втянуты в череду абсурдных, опасных и одновременно комичных событий, выбраться из которых будет куда сложнее, чем они предполагали.
Роль Буслая исполнил Макар Хлебников («Кончится лето» и «Дети перемен»!). Его герой — неисправимый авантюрист и главный вдохновитель сомнительных затей. Компанию ему составили Антон Шокалюк и Шарифбек Закир, сыгравшие друзей главного героя — Сержанта и Мансура.
Также появятся Тимофей Трибунцев в роли колоритного охранника и Дмитрий Журавлев, исполнивший одного из ключевых антагонистов. Еще в сериале снялись Елизавета Ищенко, Елизавета Кононова, Святослав Рогожан, Тося Чайкина и другие.
Режиссером проекта выступил Александр Собичевский.
Актер
«Думаю, главная мотивация моего героя — это выбраться из города. А все потому, что для Буслая в первую очередь важно самореализоваться. И в какой-то момент все эти авантюры действительно начинают работать на его планы: он получает хоть какие-то деньги, чтобы иметь подушку безопасности и уехать».
Съемки сериала проходили в Перми и Добрянке — по словам режиссера, он выбрал эти локации, чтобы рассказать историю в знакомых с детства местах.
Производством занималась студия Lookfilm совместно с онлайн-кинотеатром «Кион».
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