Стала известна дата выхода сериала «Нам кранты» с Тосей Чайкиной, Макаром Хлебниковым и Тимофеем Трибунцивым

Сериал рассказывает историю трех друзей — Буслая, Сержанта и Мансура — которые мечтали быстро заработать, но случайно обрушили башенный кран на машину местного авторитета. Идея казалась им почти беспроигрышной: проникнуть на заброшенную стройку, распилить старый кран и сдать металл. Однако тщательно продуманный план рушится, когда многотонная конструкция падает прямо на автомобиль криминального босса.

Друзья оказываются втянуты в череду абсурдных, опасных и одновременно комичных событий, выбраться из которых будет куда сложнее, чем они предполагали.