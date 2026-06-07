Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

У «Ленфильма» появится попечительский совет

Вопросом его формирования занимаются в Смольном.

Фото: Photoframe123 // Shutterstock

Власти Петербурга прорабатывают создание попечительского совета киностудии «Ленфильм». Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Также на сессии «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» Пиотровский отметил, что завершается формирование совета директоров студии. После этого, по его словам, «будет закрыт вопрос с долгами».

Борис Пиотровский — для ТАСС

Вице-губернатор Петербурга

«Традиционно в совет директоров принадлежащих городу организаций входят [представители] определенных комитетов - комитета финансов, комитета по контролю за имуществом. Но они не решают художественные вопросы».

Напомним, что в марте 2026 года Беглов заявил о планах возродить «Ленфильм». В феврале акции киностудии полностью перешли в собственность Петербурга.

Тогда городские власти заявляли о планах развивать студию как современный центр кинопроизводства и общественное пространство с павильонами для съемок, выставочными площадками и образовательными программами для молодых кинематографистов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: