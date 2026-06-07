У «Ленфильма» появится попечительский совет

Напомним, что в марте 2026 года Беглов заявил о планах возродить «Ленфильм». В феврале акции киностудии полностью перешли в собственность Петербурга.

Тогда городские власти заявляли о планах развивать студию как современный центр кинопроизводства и общественное пространство с павильонами для съемок, выставочными площадками и образовательными программами для молодых кинематографистов.