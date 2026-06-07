У «Ленфильма» появится попечительский совет

Вопросом его формирования занимаются в Смольном.
Власти Петербурга прорабатывают создание попечительского совета киностудии «Ленфильм». Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Также на сессии «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф» Пиотровский отметил, что завершается формирование совета директоров студии. После этого, по его словам, «будет закрыт вопрос с долгами».
Вице-губернатор Петербурга
«Традиционно в совет директоров принадлежащих городу организаций входят [представители] определенных комитетов - комитета финансов, комитета по контролю за имуществом. Но они не решают художественные вопросы».
Напомним, что в марте 2026 года Беглов заявил о планах возродить «Ленфильм». В феврале акции киностудии полностью перешли в собственность Петербурга.
Тогда городские власти заявляли о планах развивать студию как современный центр кинопроизводства и общественное пространство с павильонами для съемок, выставочными площадками и образовательными программами для молодых кинематографистов.
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