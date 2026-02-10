Какое будущее ждет «Ленфильм»? Рассказал Беглов

Губернатор Александр Беглов на встрече с трудовым коллективом киностудии сообщил, что главная задача — сохранить традиции «Ленфильма» и дать ему все современные возможности. Студия должна стать центром кинопроизводства полного цикла, с понятной стратегией и устойчивым будущим. Здесь планируют сделать всероссийскую площадку для создания разнонаправленного кино.

Одной из основных функций обновленной киностудии также станет подготовка молодого поколения кинематографистов. Начинающие режиссеры, сценаристы, кинооператоры получат возможность реализовать свои проекты на площадке и наработать профессиональный опыт, отметили в пресс-службе Смольного,

Также на встрече показали возможный проект развития «Ленфильма», пишет «Фонтанка». В нем есть планы по реконструкции площадки и благоустройству внутренних дворов для зон отдыха и парковки для фургонов. В павильонах планируют разместить не только площадки для съемок, но и телестудии, выставочные пространства и огромные костюмерные, а ка крыше хотят сделать кафе.

Напомним, акции «Ленфильма» полностью перешли Петербургу 5 февраля. Об официальной передаче актива Петербургу стало известно 2 декабря 2025 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Тогда сообщали, что процесс должен занять полгода. Петербургские кинематографисты утверждали, что федеральное руководство не справилось с выводом «Ленфильма» из многолетнего кризиса, и что местным властям будет проще наладить эффективное управление.

За всю историю «Ленфильма» здесь сняли около полутора тысяч фильмов, в том числе вошедших в золотой фонд отечественного кино: «Дама с собачкой», «Человек-амфибия», «Полосатый рейс» и многие другие.

Основанный в 1914 году, «Ленфильм» стоит у истоков отечественного кинематографа. Сейчас в главном здании киностудии работает киноцентр «Ленфильм» — общественно-культурное пространство с кафе, кинозалом и музеем, посвященном истории российского кинематографа и самой студии.