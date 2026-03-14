Беглов заявил о планах возродить «Ленфильм»

О планах по возрождению киностудии «Ленфильм» заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского Совета по культуре и искусству, где утвердили программу проведения «Года петербургской культуры — 2026».

«Возрождение «Ленфильма»: главная задача — вернуть студию в число лидеров отечественной киноиндустрии», — отметил Беглов.

Всего в рамках тематического года в городе планируют провести более 150 культурных мероприятий. Среди крупных проектов — создание музыкального кластера на Фонтанке: после реконструкции в бывших казармах лейб-гвардии Московского полка разместятся четыре оркестра.

Кроме того, город продолжит финансировать пополнение музейных коллекций и проведет реставрацию в новом здании Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков на канале Грибоедова.

Особое внимание уделят и театральной сфере. В 2026 году в Петербурге впервые за 40 лет пройдут гастроли Мариупольского драматического театра, а театры имени Комиссаржевской и Ленсовета отправятся с ответными визитами в Мариуполь.

В феврале акции киностудии «Ленфильм» полностью перешли в собственность Петербурга. Тогда городские власти заявляли о планах развивать студию как современный центр кинопроизводства и общественное пространство с павильонами для съемок, выставочными площадками и образовательными программами для молодых кинематографистов.